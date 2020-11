Ależ szarża w hitowej walce UFC! Rywal nie wiedział, co się dzieje [WIDEO]

Walka trwała tylko jedną rundę. Rozpoczęła się od kopnięcia w wykonaniu Alexa Pereza. Potem była odpowiedź frontalnym, choć przestrzelonym w wykonaniu Deivesona Figueiredo. Następnie widzowie mogli zobaczyć middlekick Brazylijczyka.

Efektowne zakończenie walki na gali UFC

Chwilę później nastąpiła szarża ciosami sierpowymi po stronie zawodnika z USA. Kolejne kopnięcie w tułów pretendenta. To była presja wywierana przez aktualnego mistrza, próba ustawienia rywala na siatce. Potem doszło do kopnięć ze strony Pereza i próby sprowadzenia walki do parteru. Następnie próba wycięcia, w kontrze ciągnięcie skrętówki w wykonaniu Figueiredo. Odpuścił jednak atak na rzecz zapięcia duszenia gilotynowego! Gdy Perez próbował za wszelką cenę wyjść z uchwytu, Figueiredo skutecznie trzymał duszenie, zmuszając rywala do odklepania.

W ten sposób Deiveson Figueiredo udanie obronił pas mistrzowski kategorii muszej.

