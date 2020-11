Szokujące i skandaliczne zachowanie trenera Najmana. Kamera wszystko nagrała [WIDEO]

Najman został zdyskwalifikowany, gdy zapomniał, że jego walka z "Don Kasjo" miała się odbyć na zasadach pojedynku bokserskiego i najpierw obalił, a potem próbował kopać swojego przeciwnika. Sędzia przerwał walkę i ją zakończył, co wywołało potężną awanturę. W oktagonie na Życińskiego rzucił się m.in. trener Najmana, Damian Herczyk.

REKLAMA

Zobacz wideo Manuel Neuer przeszedł samego siebie! Klasa kosmiczna [ELEVEN SPORTS]

Trener Najmana złapał "Don Kasjo" za nogę. Chwilę później ten krzyknął z bólu

"Don Kasjo" był już wtedy przytrzymywany przez ochroniarzy tak samo jak Najman. Obaj obrzucali się wyzwiskami. W pewnym momencie Herczyk złapał jednak za nogę Życińskiego, po czym zaczął ją ciągnąć i wykręcać, a rywal Najmana krzyknął z bólu.

Skandaliczne zachowanie Marcina Najmana na Fame MMA! Został zdyskwalifikowany!

"Chciał wytargać tę nogę i sam, można powiedzieć, ją sobie k***a wykręcił"

Herczyk poproszony o wyjaśnienie sytuacji, kuriozalnie tłumaczył ją dla mmarocks.pl. - Ja tam podleciałem. Widziałem, że oni już go trzymają i on w tym momencie mnie kopnął. Kopnął mnie, prawie dostałem w brodę, złapałem mu stopę. Chciał wytargać tę nogę, a że był but, to ona została mi pod pachą i sam, można powiedzieć, ją sobie k***a wykręcił - mówił Herczyk.

Po całej sytuacji "Don Kasjo" miał utykać jeszcze w oktagonie i gdy opuszczał miejsce walki. Później pisał na Instagramie: Czekam na SOR aż mi zrobią prześwietlenie tej nogi, którą mi skręcił nieudacznik z teamu tego śmiecia jak mnie trzymała ochrona, ale ogólnie to jestem typowym optymistą, więc trzymajcie kciuki by było Ok. Nie ich wina że chcieli dać szansę naprawy wizerunku temu śmieciowi. A ten jego trener... masakra chyba też udawał sportowca jak ta dz***a sprzedajna - napisał Kasjusz Życiński. Trener Najmana spotkał się także z krytyką komentujących walkę na Twitterze. "Dno totalne", "Cyrk" - pisali niektórzy.

Marcin Najman zabrał głos po dyskwalifikacji! Wytłumaczył, dlaczego to zrobił

FAME MMA poinformowało w swoich mediach społecznościowych, że to ostatnia walka Marcina Najmana dla organizacji. - NA PEWNO. Dodatkowo wobec niego, jak i trenera, który zaatakował Kasjusza, zostaną wyciągnięte konsekwencje - informują w komunikacie w swoich mediach społecznościowych organizatorzy gali w łódzkim klubie Wytwórnia.

Ostateczna decyzja FAME MMA ws. Marcina Najmana. "NA PEWNO"