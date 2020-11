Zbigniew Boniek kpi z Marcina Najmana i nadał mu nowy przydomek

Zbigniew Boniek i Marcin Najman od dłuższego czasu wymieniają się uszczypliwościami na Twitterze. Na początku listopada Boniek w jednym z wpisów wyśmiał Najmana. Zawodnik udostępnił wypowiedź Deontaya Wildera o tym, że skutki walk bokserskich często bywają opłakane i że jedną z przyczyn jego porażki z Tysonem Furym miały być chude nogi, za które obwinia swoją matkę. - Efekty walki z Furym są duże - szydził Najman, na co prezes PZPN zareagował: Drogi Marcinie, Ciebie to nie dotyczy..... zabawa zazwyczaj się kończy zanim robi się kocioł...Trzymaj się Byku.

Najman postanowił się zrewanżowąć i przypomniał Bońkowi o jego przygodzie w roli selekcjonera reprezentacji Polski. - Prezesie Boniek, proszę mi przypomnieć… Jak nazywał się trener Reprezentacji Polski w Piłkę Nożną, który po kolejnych przegranych zostawił drużynę i sam uciekł do Włoch? Pozdrowienia - napisał. I dodał: Już nie bądźcie złośliwi San Marino rozbite było dwa do jaja.

Zbigniew Boniek o walce Marcina Najmana: Rodzynek na koniec

Na tym jednak nie zakończyły się uszczypliwości, co pokazał Boniek w sobotę rano. Napisał na Twitterze, że czeka na sobotnie spotkania piłkarskie oraz walkę Najmana na Fame MMA 8. - Dzisiaj kolejny piękny dzień z futbolem, no i rodzynek na koniec, czyli stróż Jasnej Góry vs Don Kasjo. Będzie się działo, kto wygra? - zastanawia się Boniek. Ten pseudonim wziął się z zachowania Najmana, który w trakcie protestów wywołanych wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji pojechał pod Jasną Górę, by bronić Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej przed protestującymi, którzy rzekomo mieli atakować świątynie i kościoły. Tam jednak nikogo nie było, co zdziwiło Najmana.

Najman powalczy na Fame MMA 8 w formule boksu pokazowego w małych rękawicach. Jego rywalem będzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński, od którego jest cięższy o ponad 10 kilogramów (109,3 kg do 97 kg). - Wyślę cię do karetki - mówił rywal Najmana podczas ważenia.

Wyniki ważenia przed FAME MMA 8:

Kacper "Blonsky" Błoński (80,6) vs Marcin Dubiel (79,3)

Kasjusz "Don Kasjo" Życiński (97) vs Marcin "El Testosteron" Najman (109,3)

Filip "Filipek" Marcinek (75,8) vs Michał "Sobota" Sobolewski (76,3)

Amadeusz "Ferrari" Roślik (81,4) vs Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka (81,3)

Paweł "Tybori" Tyburski (88,5) vs Gabriel "Arab" Al-Sulwi (87,7)

Piotr "Szeli" Szeliga (95,1) vs Piotr "Bestia" Piechowiak (109,3)

Kamila "Zusje" Smogulecka (59,1) vs Dagmara Szewczyk (56,9)

Mariusz "Hejter" Słoński (70,5) vs Patryk "Mortalcio" Baran (76)

Piotr Pająk (77) vs Alan "Alanik" Kwieciński (77,6)

Maciej "Szewcu" Szewczyk (77,5) vs Gamou Fall (77,3)

