Znamy pełną kartę walk gali FEN 31. Starcie o dwa pasy [WIDEO]

Najciekawsza walka gali FEN 31? Będzie to starcie o dwa pasy. Daniel Rutkowski (11-2, 6 KO, 1 SUB) zmierzy się z Adrianem Zielińskim (20-9, 7 KO, 6 SUB). Stawką tego pojedynku będą pasy mistrzowskie w kategorii piórkowej: FEN oraz Babilon MMA. Będzie to walka wieczoru tego wydarzenia. Ciekawie zapowiada się też starcie, w którym Łukasz Borowski (4-8, 2 KO, 1 SUB) będzie rywalem Pawła Trybały (6-3, 6 KO). Limit tego pojedynku to 100 kilogramów.

Trailer wydarzenia można obejrzeć tu:

Wkrótce ruszy sprzedaż PPV na galę FEN 31: LOTOS Fight Night.

Walka Wieczoru:

Pojedynek o pas mistrzowski FEN i Babilon MMA w wadze piórkowej

66 kg: Daniel Rutkowski (11-2. 1 NC) - Adrian Zieliński (20-9)

Karta Główna:

Pojedynek o pas mistrzowski FEN w wadze półciężkiej

93 kg: Adam Kowalski (12-5-1. 1 NC) - Marcin Wójcik (13-7)

Pojedynek o pas mistrzowski FEN w wadze koguciej