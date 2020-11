Marcin Najman został ekspertem TVP Info. Można powiedzieć, że zna się na wszystkim

- Bez gwarancji dla poszanowania traktatowych praw państw członkowskich nie widzimy możliwości ratyfikowania budżetu w Parlamencie - ostrzegł Unię Europejską premier Mateusz Morawiecki. Temat relacji Polski z UE wraca do debaty publicznej, a TVP Info uznało, że warto w tej kwestii wysłuchać... Marcina Najmana. 41-latek skomentował możliwość zawetowania budżetu UE.

- Te negocjacje [z Unią Europejską] wyglądają trochę tak, jak z przystawionym pistoletem do głowy. Myślę, że pięć lat konsekwentnego donoszenia na kraj przez opozycję nie jest tutaj bez znaczenia. I od pięciu lat opozycja oraz struktury europejskie nie mogą się pogodzić z tym, że mamy w Polsce rząd konserwatywny. Po to jest ten mechanizm weta, by go w takich sytuacjach zastosować. I jestem przekonany, że to jest ta chwila i ten moment, by się twardo postawić. I użyć instrumentu, który nam przysługuje - przekonuje zawodnik FAME MMA.

Pojawienie się Najmana na wizji w TVP Info nie było niespodzianką, bo 41-latek niedawno wcielił się nawet w rolę amerykanisty, ponieważ zna Andrzeja Gołotę, który zna Donalda Trumpa.

Najman wraca do klatki

Najman w przeszłości występował na galach bokserskich. Obecnie skupia się na walkach w klatce dla federacji Fame MMA, która głównie zrzesza celebrytów i tze. pato-streamerów. " class="art_link" rel="dofollow">Już 21 listopada Najman zmierzy się z Don Kasjo.

