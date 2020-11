KSW ogłosi hitową walkę z Mamedem? Kawulski: Jestem bardzo za!

- Może mi zabraknąć siły i techniki, ale nigdy mi nie zabraknie charakteru - mawia Michał Materla. I faktycznie Polak dał z siebie wszystko, wykazał się wielką odpornością ciosy, ale to nie wystarczyło na Roberto "Robocopa" Soldicia, który już w pierwszej rundzie brutalnie zbił Polaka i został nową wielką gwiazdą KSW. Dla 25-letniego Chorwata była to siódma walka w KSW, w tym szósta wygrana. Soldić słynie z potężnych ciosów. Wiele wskazuje, że mistrz wagi półśredniej, dzięki wygranej z Materlą, będzie szukał wyzwań w kategorii średniej (do 84 kg), tam, gdzie panuje obecnie Mamed Chalidow.

Narodziny wielkiej gwiazdy KSW! "Jeden z najbardziej przerażających na świecie"

Roberto Soldić kontra Mamed Chalidow?

Czy 25-letni Chorwat będzie kolejnym rywalem Mameda Chalidowa? Martin Lewandowski, współwłaściciel KSW, stwierdził, że jest taka szansa, ale uważa, że wpierw Czeczen powinien zakończyć trylogię ze Scottem Askhamem i definitywnie rozstrzygnąć, kto rządzi wagą średnią. Inną optykę ma jednak Maciej Kawulski, drugi z szefów KSW.

- Ja akurat widziałbym tę sytuację odwrotnie. Myślę, że na Askhama można by chwilę zaczekać i szybciej szukać jakichś innych pojedynków. Nie wiem, czy akurat z Soldiciem w następnym starciu, bo to znowu za wcześnie dla Soldicia. Natomiast Mamed po to zdobył pas, żeby go bronić i jeżeli Soldic będzie tak rozprawiał się z kolejnymi rywalami w tej kategorii, to się prędzej czy później spotkają. Soldić - Mamed? Jestem bardzo za. Jednak nie wiem, czy od razu. Na taką walkę trzeba sobie zasłużyć. Śmiem twierdzić, że Soldic jest na bardzo dobrej drodze - oświadczył Kawulski.

A może Cezary Kęsik rywalem Mameda?

Ale Soldić to nie jedyny potencjalny rywal Czeczena. - W KSW często bywa tak, że przychodzi ktoś z zagranicy i na dzień dobry dostaje walkę o pas, a polski zawodnik zazwyczaj musi się cierpliwie wspinać po drabince. Jeśli jednak bym dostał propozycję walki z Mamedem Chalidowem, to bym się nad nią nie zastanawiał ani chwili - mówi niepokonany Cezary Kęsik (12-0). Kęsik ma 30 lat, a na koncie 12 walk. Wszystkie wygrał, z czego aż dziewięć przez nokaut. Choć jest zawodnikiem KSW, to dwie ostatnie walki stoczył dla federacji TFL. W styczniu na gali Heraklesów został nagrodzony w kategorii „Odkrycie Roku". Kęsik chętnie podejmie rękawice z mistrzem.

