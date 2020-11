Gala KSW 56! Gdzie można ją obejrzeć? Transmisja TV, stream online, dostęp PPV

Zobacz wideo Narkun: Może jestem chudy, ale jak przypier*** to będzie grubo

Już na ważeniu przed KSW 56 było gorąco, a podczas wydarzenia czekają nas jeszcze większe emocje. Głównym bohaterem gali w Łodzi będzie Michał Materla. To były mistrz wagi średniej (do 84 kg) KSW, który wciąż ma elektryzujące kibiców nazwisko, ale powiedzmy sobie szczerze: Polak nie należy do europejskiej czołówki. "Cipao" przegrał swoje trzy najważniejsze walki.

Najdłużej panujący mistrz KSW: Może jestem chudy, ale jak przypier***, to będzie grubo

Zawodnik ze Szczecina jest zbyt dobry na drugoligowców, ale jednocześnie nie na tyle mocny, żeby rywalizować z najlepszymi. Co więc zrobić w takiej sytuacji? Martin Lewandowski, Maciej Kawulski (szefowie KSW) oraz Wojsław Rysiewski (dyrektor sportowy KSW) świetnie czują rynek i udowodnili to kolejny raz. Zestawili Materlę z Chorwatem Roberto Soldiciem (17-3), mistrzem KSW wagi półśredniej.

- Oni są w tej samej kategorii wagowej, ale walczyli w innych. Materla chce wyzwań, a mnie, jako promotora, to bardzo, bardzo cieszy. To będzie kapitalna wojna - przekonywał Kawulski.

W sobotę kibiców w szczególności interesować będzie także starcie Tomasza Narkuna z Ivanem Erslanem (Chorwacja). Stawką tego pojedynku jest pas mistrzowski w kategorii półciężkiej.,

Karta walk KSW 56:

Walka wieczoru:

185 lb: Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 SUB) - Roberto Soldić (17-3, 14 KO, 1 SUB)

Karta główna:

205 lb: Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 SUB) - Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 SUB) – walka o pas mistrza KSW w kategorii półciężkiej

125 lb: Karolina Owczarz (3-0, 2 SUB) - Justyna Haba (2-1, 1 KO, 1 SUB)

170 lb: Andrzej Grzebyk (17-3, 10 KO, 3 SUB) - Marius Żaromskis (21-9, 14 KO, 1 SUB)

161 lb: Mateusz Legierski (6-0, 4 KO, 1 SUB) - Francisco Barrio (7-1, 2 KO, 4 SUB)

Karta wstępna:

151 lb: Sebastian Rajewski (9-5, 4 KO) - Filip Pejić (14-4, 9 KO, 3 SUB)

145 lb: Daniel Torres (10-4, 5 KO, 1 SUB) - Max Coga (22-6-1, 8 KO, 11 SUB)

145 lb: Robert Ruchała (3-0, 1 SUB) - Michał Domin (3-1, 2 KO, 1 SUB)

KSW 56 - Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online, dostęp PPV

Sobotnia gala rozpocznie się o godz. 20. Transmisja z gali zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy Ipla oraz portalu kswtv.com. Dostęp do transmisji online kosztować będzie 40 zł.

Jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć galę w telewizji, będzie mógł to zrobić pod jednym warunkiem - posiadania abonamentu Cyfrowego Polsatu. Dostęp do transmisji abonenci telewizji mogą wykupić na cztery sposoby: poprzez wysłanie sms-a, połączenie telefoniczne z Centrum Obsługi Klienta, w aplikacji Sklep dostępnej w dekoderze Polsatu lub na stronie internetowej icok.cyfrowypolsat.pl.