Gdzie i kiedy oglądać galę KSW 56? Transmisja TV, stream online, dostęp PPV

Już na ważeniu przed KSW 56 było gorąco, a podczas wydarzenia czekają nas jeszcze większe emocje. Głównym bohaterem gali w Łodzi będzie Michał Materla. - To były mistrz wagi średniej (do 84 kg) KSW, który wciąż ma elektryzujące kibiców nazwisko, ale powiedzmy sobie szczerze: Polak nie należy do europejskiej czołówki. "Cipao" przegrał swoje trzy najważniejsze walki. I to przegrał je z kretesem. Pierwszą ważną bitwę przegrał w 2015 roku, gdy Mamed Chalidow latającym kolanem znokautował go w zaledwie 31 sekund. Tym samym Polak stracił pas. Materla otrzymał szansę, by go odzyskać, jednak dwukrotnie przegrał ze Scottem Askhamem. W 2018 roku Brytyjczyk potrzebował 69 sekund, by brutalnie skopać wątrobę Materlii, a rok później nie dał mu szans w rewanżu, tym razem znokautował go w trzeciej rundzie. Te walki pokazały, że Materla nie jest na poziomie ani Askhama, ani Mameda, obecnego mistrza. Problem w tym, że zawodnik ze Szczecina jest zbyt dobry na drugoligowców. Co więc zrobić z takimi zawodnikiem, który jest za słaby na najlepszych, a zbyt dobry na drugą ligę? Martin Lewandowski, Maciej Kawulski (szefowie KSW) oraz Wojsław Rysiewski (dyrektor sportowy KSW) świetnie czują rynek i udowodnili to kolejny raz. Zestawili Materlę z Roberto Soldiciem (17-3), mistrzem KSW wagi półśredniej - pisał o walce wieczoru dziennikarz Sport.pl, Antoni Partum.

Kawulski: Materla chce wyzwań

- Oni są w tej samej kategorii wagowej, ale walczyli w innych. Materla chce wyzwań, a mnie, jako promotora, to bardzo, bardzo cieszy. To będzie kapitalna wojna - przekonywał Kawulski. W innych walkach zmierzą się m.in. Karolina Owczarz z Justyną Habą, czy Tomasz Narkun z Ivanem Erslanem.

Pełna karta walk gali w Łodzi:

Walka w kategorii średniej: Michał Materla - Roberto Soldić - 20:00*

Walka o pas mistrzowski KSW w kategorii półciężkiej: Tomasz Narkun - Ivan Erslan - ok 20:15

Walka kobiet w kategorii słomkowej: Karolina Owczarz - Justyna Haba - ok. 20:30

Walka w kategorii półśredniej: Marius Žaromskis - Andrzej Grzebyk - ok. 20:45

Walka w limicie umownym -73 kg: Francisco Barrio - Mateusz Legierski - ok. 21:00

Walka w limicie umownym -68,5 kg: Filip Pejić - Sebastian Rajewski - ok. 21:15

Walka w kategorii piórkowej: Daniel Torres - Max Coga - ok. 21:30

Walka w kategorii piórkowej: Robert Ruchała - Michał Domin - ok. 21:45

*Godziny mogą ulec zmianie ze względu na przebieg gali

KSW 56 - Gdzie oglądać? Transmisja TV, stream online, dostęp PPV

Sobotnia gala rozpocznie się o godz. 20:00. Kibiców przywita walka Roberta Ruchały z Michałem Dominem. Gdzie oglądać ten, a także pozostałe pojedynki? Transmisja z gali zostanie przeprowadzona za pośrednictwem platformy Ipla oraz portalu kswtv.com. Dostęp do transmisji online kosztować będzie 29 zł.

Jeżeli ktoś będzie chciał obejrzeć galę w telewizji, będzie mógł to zrobić pod jednym warunkiem - posiadania abonamentu Cyfrowego Polsatu. Dostęp do transmisji abonenci telewizji mogą wykupić na cztery sposoby: poprzez wysłanie smsa o treści: numer karty dekodera.WALKA na numer 7043, poprzez połączenie telefoniczne z Centrum Obsługi Klienta, w aplikacji Sklep dostępnej w dekoderze Polsatu, a także na stronie internetowej icok.cyfrowypolsat.pl.