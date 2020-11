Gorąco na ważeniu przed KSW 56! "Miałem wrażenie, że chcesz go rozszarpać"

Najpierw na scenie pojawił się Ivan Erslan, który na wagę wniósł 92,5 kg. Potem wszedł Tomasz Narkun - 93 kg. Polski wojownik szybko spojrzał głęboko w oczy Chorwata i trzymając pięść na jego klatce piersiowej, zaczął do niego coś mówić, a potem kilka razy pokazał jeszcze gest poderżniętego gardła. Od razu do zawodników zbliżył się Martin Lewandowski, a potem Maciej Kawulski - właściciele KSW - by w razie co reagować na zaognienie sytuacji. - Panie i panowie, jutro nokaut pierwsza runda - wykrzyczał po chwili Narkun. A potem głos zabrał też Erslan, który też po polsku powiedział: - Panie i panowie, and new (czyli nowy, bo to Chorwat jest pretendentem do pasa KSW).

KSW 56. Tomasz Narkun: Taki jest po prostu mój styl

- Jak Tomasz Narkun pojawi się na ważeniu, to zawsze coś się dzieje. Taki jest po prostu mój styl - powiedział później Narkun w rozmowie z InTheCage.pl. - Ale ja miałem wrażenie, że chcesz go rozszarpać - dodał od razu dziennikarz. - Jestem zmotywowany i pewny swego. Zawsze. Wiem to i Erslan też już wie, że jego koniec nadchodzi - odparł później Narkun, który zdradził, że gorąco też było za kulisami: - Dobrze, że tam nie było kamer.

Narkun od kilku lat rządzi wagą półciężką. W sobotę na KSW 56 po raz piąty stanie do obrony mistrzowskiego pasa. Antoni Partum ze Sport.pl w czwartek pisał, że gdyby udało mu się w efektowny sposób pokonać Erslana, być może w końcu zadebiutuje w UFC, skoro Jan Błachowicz, aktualny mistrz świata, w największej federacji sportów walki na świecie pojawił się w wieku Narkuna, również mając 30 lat >>

KSW 56. Karta walk, gdzie oglądać i za ile?

Walka wieczoru

185 lb: Michał Materla (29-7, 10 KO, 13 SUB) vs Roberto Soldić (17-3, 14 KO, 1 SUB)

Karta główna:

205 lb: Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 SUB) vs Ivan Erslan (9-0, 5 KO, 1 SUB) – walka o pas mistrza KSW w kategorii półciężkiej

125 lb: Karolina Owczarz (3-0, 2 SUB) vs Justyna Haba (2-1, 1 KO, 1 SUB)

170 lb: Andrzej Grzebyk (17-3, 10 KO, 3 SUB) vs Marius Žaromskis (21-9, 14 KO, 1 SUB)

161 lb: Mateusz Legierski (6-0, 4 KO, 1 SUB) vs Francisco Barrio (7-1, 2 KO, 4 SUB)

Sobotnią galę KSW 56 będzie można oglądać jedynie w systemie PPV. Koszt usługi to 40 zł, a zakupu można dokonać za pośrednictwem stron kswtv.com, ipla.tv albo za pośrednictwem dostawców usług telewizyjnych - m.in. UPC, Vectra, Multimedia, Inea, Netia, Toya.

