Co za uderzenie! Zgasił rywalowi światło jednym ciosem [WIDEO]

Kolejna gala spod sztandaru ONE już za nami. W walce wieczoru Kiamrian Abbasov pokonał swojego rywala, utrzymując tym samym swój mistrzowski pas. To, co najbardziej widowiskowe, stało się jednak w innym pojedynku.

REKLAMA

Imponujący nokaut podczas gali ONE Championship. Wakamatsu nie dał szans rywalowi

Jedną z najbardziej imponujących akcji wieczoru kibice mogli oglądać podczas pojedynku Yuyi Wakamatsu z Kimem Kyu Sungiem. Wakamatsu nie dał szans rywalowi i znokautował go już w pierwszej rundzie.

Zobacz wideo Ewa Brodnicka: Jeśli będą jeszcze strajki, to wyjdę na ulicę

Wystarczył zaledwie jeden cios, by Kim Kyu Sung padł na deski, jakby został rażony piorunem. Sędzia nie zwlekał, tylko natychmiast przerwał pojedynek, by Sungiem zajęli się lekarze. Cały pojedynek trwał jedynie minutę i 46 sekund, a Wakamatsu zanotował tym samym swoje 13 zwycięstwo w karierze.