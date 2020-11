Wielki rewanż na gali FEN. Stawką będą dwa pasy

Daniel Rutkowski (11-2, 6 KO, 1 SUB) zmierzy się z Adrianem Zielińskim (20-9, 7 KO, 6 SUB) podczas gali FEN 31: LOTOS Fight, która odbędzie się 28 listopada w Łodzi. Stawką tego pojedynku będą dwa pasy mistrzowskie w kategorii piórkowej: FEN oraz Babilon MMA. Będzie to walka wieczoru tego wydarzenia.

2 Fot. Przemyslaw Skrzydlo / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl