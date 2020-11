Brutalny nokaut zakończył karierę wielkiego Andersona Silvy! Aż złapał sędziego [WIDEO]

Obaj rozpoczęli bardzo spokojnie i pozostawali bez uderzeń przez ponad minutę. Przez pierwsze dwie rundy walka była dość wyrównana, a bardzo aktywny wydawał się Hall. W pewnym momencie trzeciej rundy walka powróciła na środek oktagonu, Silva zainkasował potężny prawy cios od rywala po krótkim lewym, po którym padł na deski! Jamajczyk bił, próbując skończyć walkę, jednak Silva przetrwał do końca rundy, dobrze się skręcając i łapiąc za nogę Halla.

Hall zakończył karierę Silvy. Po walce oddał mu hołd

W czwartej rundzie zdecydowanie mocniej ruszył Silva, zaczynając od mocnego lewego, ale później opadł z sił i został brutalnie znokautowany. Padł na deski, a mnóstwo uderzeń z góry zmusiło sędziego do przerwania pojedynku. Były mistrz był w takim szoku, że złapał sędziego za nogi.

Dla Andersona Silvy była to ostatnia, pożegnalna walka w UFC. Hall zakończył karierę "Pająka", w której był m.in. najdłużej panującym mistrzem federacji. To jego jedenasta porażka. Brazylijczyk przegrywał choćby dwa ostatnia starcia z Israelem Adesanyem i Jaredem Cannonierem. Wygrywał aż 34 razy.

Dla Halla było to siedemnaste zwycięstwo. Po walce oddał hołd swojemu rywalowi, a nawet przeprosił go za takie zakończenie jego kariery. - To mój ostatni dzień tutaj. Nie wiem, czy to całkowity koniec kariery - przyznawał Silva. Więcej o sportach walki na inthecage.pl.