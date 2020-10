"Pudzian" straszy na Halloween. Inne kreacje zawodników KSW też przerażające

W listopadzie 2019 roku Mariusz Pudzianowski pokonał Erko Juna na gali KSW 51 w Zagrzebiu. To była ostatnia walka "Pudzilli". Wiele wskazuje, że 43-latek w grudniu wróci do klatki, ale na razie został bohaterem sesji zdjęciowej z okazji święta Halloween, które odbywa się 31 października.

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski o KSW: Jego najjaśniejszym punktem zawsze był Mamed Khalidov

W sesji udział brał także Tomasz Narkun (17-3, 3 KO, 13 Sub), który podejmie 14 listopada w okrągłej klatce niepokonanego Chorwata, Ivana Erslana (9-0, 5 KO, 1 Sub). Stawką pojedynku będzie pas mistrzowski wagi półciężkiej, czyli do 93 kg. Erslan zadebiutował w KSW podczas pierwszej w historii KSW gali w Chorwacji. Uznawany za najlepszego półciężkiego na Bałkanach 28-latek znokautował już w pierwszej rundzie czołowego zawodnika z Hiszpanii, Darwina Rodrigueza. Skończenia w otwierającej odsłonie to specjalność reprezentanta ATT Zagrzeb, ponieważ aż z sześcioma rywalami wygrywał właśnie w ten sposób. Przed debiutem w KSW Erslan pokonywał między innym zawodników organizacji Bellator MMA, Rogera Carrolla i Toniego Markuleva.

Mariusz Pudzianowski wściekły na wandali. "K****, łapy bym przetrącił za te nożyki"

Jest i zombie

Podczas halloweenowej sesji w postać zombie wcielił się Marcin Wrzosek, który ma pseudonim "The Polish Zombie". Podczas gali KSW 53 przegrał on na punkty z Borysem Mańkowskim, ale nie zgadzał się z werdyktem sędziów. - Borys sam wie, że tej walki nie wygrał. Jeżeli jest prawdziwym facetem, wojownikiem i ma resztkę jaj, to sam będzie chciał tego rewanżu - powiedział Wrzosek w rozmowie z portalem sport.onet.pl.

Hitowy transfer KSW! Jeden z najlepszych zawodników wraca do oktagonu