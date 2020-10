Hitowy transfer KSW! Jeden z najlepszych zawodników wraca do oktagonu

"Mad Max" dołącza do KSW. Witamy! - napisał oficjalny profil federacji KSW na Instagramie. W ten sposób zapowiedziano dołączenie Maxa Cogi do Konfrontacji Sztuk Walki.

Nowy zawodnik w federacji KSW. Jeden z najlepszych w Europie

Dołączenie Cogi do KSW to duże wydarzenie. 31-letni Niemiec to jeden z najlepszych zawodników w Europie, jeśli chodzi o kategorię piórkową. Na koncie ma 29 walk, z czego 22 wygrane. W przeszłości walczył m.in. w M-1 Challenge, German MMA Championship czy Professional Fighters League.

Dla Cogi podpisanie kontraktu z KSW będzie stanowiło powrót do oktagonu. Ostatni raz Niemiec pojawił się w nim w listopadzie 2019 roku. Ostatnio miał co prawda stoczyć pojedynek podczas gali Cage Warriors 116, ale jego walkę odwołano.

Coga będzie stanowił duże zagrożenie dla Salahdine'a Parnasse'a, który przejął tytuł mistrzowski w kategorii półśredniej po Mateuszu Gamrocie, który przeniósł się do najsłynniejszej federacji na świecie - UFC.

