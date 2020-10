Khabib Nurmagomedov uderza w Emmanuela Macrona! Szokujące zdjęcie i słowa gwiazdy UFC

Emmanuel Macron stwierdził po zamachu w Nicei, że "Francja nie ugnie się przed islamistycznym terroryzmem". Na te słowa odpowiedziała gwiazda UFC Khabib Nurmagomedov, który nie przebierał w słowach.

Nurmagomedov opublikował mocny post

- Niech Wszechmogący oszpeci twarz tej szumowiny i wszystkich jego wyznawców. Oni pod hasłem wolności słowa obrażają uczucia ponad półtora miliarda muzułmanów. Niech Wszechmogący upokorzy ich w tym życiu i w następnym. Allah jest szybki w działaniu. Przekonasz się o tym - napisał Nurmagomedov. - Jesteśmy muzułmanami. Kochamy naszego proroka Mahometa bardziej niż nasze matki, ojców, dzieci, żony i wszystkie inne osoby bliskie naszym sercom - dodał cytując Koran.

W czwartek w Nicei doszło do zamachu terrorystycznego, w którym zginęły trzy osoby. Jeśli jesteśmy atakowani, to ze względu na nasze wartości i nasze pragnienie, by nie ugiąć się przed terrorem. Nasz kraj stał się po raz kolejny celem islamistycznego ataku terrorystycznego - mówił w czwartek prezydent Francji.

Kilka dni temu Khabib Nurmagomedov pokonał Justina Gaethje w walce wieczoru na UFC 254 w Abu Zabi. Zawodnik trzeci raz z rzędu obronił mistrzowski tytuł, a po walce sensacyjnie ogłosił, że przechodzi na emeryturę.