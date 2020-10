Błachowicz chce zawalczyć z innym mistrzem UFC. "Skoro tego chcesz, to zróbmy to"

Pod koniec września Jan Błachowicz znokautował Dominicka Reyesa w starciu o pas UFC wagi półciężkiej, czyli do 93 kg. Tuż po walce Polak wyzwał do walki Jon Jonesa, legendę UFC. To Jones był mistrzem wagi półciężkiej, ale zwakował pas i przeszedł do kategorii ciężkiej, dzięki czemu Błachowicz walczył z Reyesem o tytuł mistrzowski. Amerykanin jednak szuka rywali w wyższej kategorii, więc z kim mógłby się zmierzyć Błachowicz? Chętny na walkę z 37-latkiem jest Israel Adesanya (19-0), niepokonany mistrz wagi średniej (do 84 kg).

- Mogę potwierdzić, że sztab Israela Adesany planuje rozpocząć w tym tygodniu negocjacje z UFC, w celu jego przejścia do kategorii półciężkiej i walki z Janem Błachowiczem, na początku przyszłego roku - oświadczył dziennikarz Christopher Reive.

- Słyszałem, że Israel Adesanya chce się teraz ze mną zmierzyć. Nie ma problemu, jeśli jesteś gotowy do walki w marcu, zróbmy to. Przygotuj się na kilka fajerwerków - odpowiedział na medialne plotki Błachowicz.

"Błachowicz znokautowałby Jonesa w drugiej lub trzeciej rundzie, a Adesanyę by zdeklasował"

Gamrot typuje wygranego walki Błachowicz - Adesanya

- Walka z Adesanyą? Jestem na tak. Janek zasłużył swoją postawą na to, aby mieć hitowe i kasowe walki. Na szczęście UFC też lubi zestawiać mistrzów różnych dywizji, więc może do tego dojdzie. Israel jest na samym topie, a Jones zachwyca coraz mniej, więc nawet bardziej medialne będzie starcie z Nigeryjczykiem. Jednak myślę, że Jankowi bardziej zależy na starciu z Jonesem. Nikt nie może powiedzieć, że Janek nie jest pełnoprawnym mistrzem UFC, ale wygrana z Jonsem zamknęłaby usta wszystkim, bo Amerykanin byl najdłużej panującym mistrzem wagi pół ciężkiej - mówi Mateusz Gamrot, nowy zawodnik UFC.

I dodaje: - - Israel jest kapitalnym zawodnikiem, ale jednak w starciu z Jankiem nie miałby większych szans. Polak by go zdeklasował. Janek ma zbyt dużą przewagę fizyczną i siłową nad Nigeryjczykiem. Życzyłbym sobie tej walki, bo wywindowałaby Janka na wyższy poziom medialności.

Jan Błachowicz po powrocie do Polski: Nie wiem, czy to się dzieje naprawdę