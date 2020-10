Błąd sędziego podczas walki Nurmagomiedowa! To mogło się źle skończyć dla jego rywala! [WIDEO]

Od początku drugiej rundy "Orzeł z Dagestanu" wywierał niebywałą presję na rywalu. Nie dawał mu chwili odetchnięcia, ciągle skracał dystansu i atakował wszystkimi technikami. Aż w końcu Chabib przewrócił rywala i rozpoczął duszenie trójkątne nogami.

Błąd sędziego podczas walki Nurmagomiedowa! Nie widział odklepania jego rywala

W tym momencie błąd popełnił sędzia. Nie widział, że Gaethje, tymczasowy mistrz wagi lekkiej, próbował odklepać i zakończył pojedynek dopiero po kilku sekundach, gdy Amerykanin wskutek techniki Nurmagomiedowa stracił już przytomność. Na szczęście nic groźnego mu się nie stało i kilka minut później był już na nogach. Cała sytuacja wyglądała jednak niebezpiecznie.

Nurmagomiedow zakończył karierę. "Nie ma możliwości, żebym wrócił tu bez ojca"

Chabib Nurmagomiedow pozostanie niepokonany! W sobotę zawodnik pochodzący z Dagestanu nie tylko pokonał Gaethje, ale także ogłosił zakończenie kariery. - To była moja ostatnia walka. Nie ma możliwości, żebym tu wrócił bez ojca. Obiecałem, że to będzie ostatnia walka, a jeśli daję słowo, to się go trzymam. Z najbliższych mi osób została mi tylko mama i muszę się nią zaopiekować. To jej dałem słowo, że nie wrócę do oktagonu - powiedział po walce.

Ojciec Nurmagomiedowa zmarł po powikłaniach po kornawirusie i zawale

Ojciec Nurmagomiedowa, Abdulmanap w kwietniu trafił do szpitala nieopodal domu, z objawami zapalenia płuc. Odmówił wówczas lekarzom, którzy chcieli przetestować go na obecność COVID-19. Krótko po tym, gdy jego stan się pogorszył, został przetransportowany helikopterem do Moskwy, gdzie tuż po zdiagnozowaniu w jego organizmie obecności koronawirusa, przeszedł poważny zawał serca. Bardzo szybko poddano go operacji wszczepienia bajpasów. W kolejnych tygodniach dwukrotnie wprowadzano go również w farmakologiczną śpiączkę. Nurmagomiedow senior zmarł na początku lipca z powodu powikłań po koronawirusie i zawale. Miał 57 lat. Utrata ojca i trenera w jednej osobie była ogromnym ciosem dla mistrza UFC. Abdulmanap towarzyszył mu na wszystkich etapach sportowego rozwoju i stał się autorem sukcesu swego syna.

UFC 254. Wyniki walk:

Robert Whittaker (22-5, 9 KO, 5 SUB) pokonał Jareda Cannoniera (13-5, 9 KO, 2 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

Alexander Volkov (32-8, 21 KO, 3 SUB) pokonał Walta Harrisa (13-9, 13 KO) przez TKO (kopnięcie na korpus i ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

Phil Hawes (9-2, 7 KO, 2 SUB) pokonał Jacoba Malkouna (4-1, 2 KO) przez TKO (ciosy) w pierwszej rundzie.

Lauren Murphy (13-4-0, 8 KO, 1 SUB) pokonała Liliyę Shakirovą (8-2-0, 3 KO, 1 SUB) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

Magomed Ankalaev (14-1, 8 KO) pokonał Iona Cutelabę (15-6, 12 KO, 2 SUB, 1 NC) przez TKO (ciosy) w pierwszej rundzie.

