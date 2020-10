Chabib Nurmagomiedow wciąż niepokonany! Udusił rywala i utonął we łzach. Szokująca deklaracja

Faworytem był Nurmagomiedow, ale 31-letni Justin Gaethje zaczął dobrze. Był ruchliwy, trzymał dystans, a gdy go skracał, to karcił mistrza UFC niskimi kopnięciami i mocnymi cepami. Chabib Nurmagomiedow próbował przejąć nogę rywala, by go wywrócić, ale w pierwszej rundzie udało mu się to dopiero na minutę przed gongiem. To był sygnał ostrzegawczy dla Amerykanina, że chwila nieuwagi i może być po walce.

Od początku drugiej rundy "Orzeł z Dagestanu" wywierał niebywałą presję na rywalu. Nie dawał mu chwili odetchnięcia, ciągle skracał dystansu i atakował wszystkimi technikami. Aż w końcu Chabib przewrócił rywala i duszeniem trójkątnym sprawił, że Gathje, tymczasowy mistrz wagi lekkiej, odklepał. Amerykanin przegrał dopiero trzecią walkę w karierze (22-3). Z kolei dla Nurmagomiedowa była to 29. wygrana z rzędu. 32-latek wciąż pozostaje niepokonanym.

Tuż po walce Chabib zaczął płakać. - To była moja ostatnia walka. Dałem słowo mojej mamie, że kończę. A ja dotrzymuje słowa. Myślę, że zasłużyłem na odpoczynek - powiedział po walce. Trzeba pamiętać, że kilka miesięcy temu zmarł ojciec Chabiba, który zarazem był jego trenerem. Nurmagomiedow junior bardzo to przeżył. I choć w sportach walki "kończę karierę" często oznacza "zaraz wracam", to w tym przypadku można sądzić, że to faktycznie koniec pięknej przygody reprezentanta Rosji.

UFC 254. Wyniki walk:

Robert Whittaker (22-5, 9 KO, 5 SUB) pokonał Jareda Cannoniera (13-5, 9 KO, 2 SUB) jednogłośną decyzją sędziów (29-28, 29-28, 29-28).

Alexander Volkov (32-8, 21 KO, 3 SUB) pokonał Walta Harrisa (13-9, 13 KO) przez TKO (kopnięcie na korpus i ciosy w parterze) w drugiej rundzie.

Phil Hawes (9-2, 7 KO, 2 SUB) pokonał Jacoba Malkouna (4-1, 2 KO) przez TKO (ciosy) w pierwszej rundzie.

Lauren Murphy (13-4-0, 8 KO, 1 SUB) pokonała Liliyę Shakirovą (8-2-0, 3 KO, 1 SUB) przez poddanie (duszenie zza pleców) w drugiej rundzie.

Magomed Ankalaev (14-1, 8 KO) pokonał Iona Cutelabę (15-6, 12 KO, 2 SUB, 1 NC) przez TKO (ciosy) w pierwszej rundzie.

