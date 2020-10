Eksperci i kibice nie mają wątpliwości po walce Różalskiego. "Jednak coś nie teges"

Boks na gołe pięści podbija polski rynek sportów walki. W piątek zadebiutowała organizacja Genesis, którą powołał Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW. W walce wieczoru premierowej imprezy Genesis wystąpił Marcin "Różal" Różalski. Były mistrz KSW w wadze ciężkiej zmierzył się ze swoim rówieśnikiem, 42-letnim Joshem Barnettem, byłym czempionem UFC. Różalski był już dwukrotnie liczony, ale dotrwał do trzeciej rundy. Jej jednak nie było, bo lekarz przerwał pojedynek ze względu na poważną kontuzję prawego oka Polaka. Kibice zwracają uwagę, że Różal był wyraźnie słabszy w tym pojedynku.

"Uwielbiam Różala, ale czasu nie oszukasz"

Kibice i eksperci zwracają uwagę na bardzo dobrą postawę Barnetta. - Nie wyglądał na starszego pana. Szacunek - napisał promotor bokserski Andrzej Wasilewski. - Różal miał niewiele do powiedzenia w tym pojedynku - możemy przeczytać wśród innych opinii. Za to analityk sportów walki Marcin Piechota przedstawił trzy główne problemy, jakie jego zdaniem ma Różalski.

A co miał do powiedzenia 42-letni Różal? - Dziękuję widzom, którzy wykupili PPV, pomimo ciężkiej czasów. Dziękuję też Maćkowi Kawulskiemu, za którym się stęskniłem. Dziękuję też Michałowi Materlii i Arturowi Szpilcę, którzy są moją inspiracją, choć jestem od nich starszy. Dziękuję też Barnettowi, który jest lepszym bokserem. Ja jestem ulicznym zawodnikiem. Nie boję się porażek, ale jest mi po prostu przykro. Czy wrócę? Zależy, kiedy będzie następna gala. Problemem jest mój wiek. Mam problem z nogami, niedowład nóg. Mam tylko ręce sprawne. Co będzie dalej? Najpierw muszę oko naprawić - powiedział po gali Różalski.

