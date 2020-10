Marcin Różalski został zmasakrowany! Lekarz podjął jedyną słuszną decyzję. "Różal krzyknął"

Walki na gołe pięści są stare jak świat, ale w 1899 roku Stany Zjednoczone zdelegalizowały taką rozrywkę. Aby znowu w pełni legalnie obejrzeć walki na gołe pięści, to trzeba było czekać aż 119 lat. W 2018 roku stan Wyoming dał zielone światło. Sytuację wykorzystał David Feldman, były amerykański pięściarz, który założył organizację Bare Knuckle Fighting Championship. A, że lubimy kopiować amerykańskie wzorce, to w ostatnim czasie pojawił się dwie polskie federacje: Wotore i Gromda. W piątek zadebiutowała organizacja Genesis, którą powołał Maciej Kawulski, współwłaściciel KSW.

REKLAMA

Zobacz wideo Kawulski organizuje walki na gołe pięści. "To nie jest sport? Spójrz, ile dopiero kontuzji jest w futbolu amerykańskim"

Pomysł Kawulskiego wywołuje wiele kontrowersji. - Walki na gołe pięści są kontuzjogenne, ale jeśli to miałoby sprawić, że nie nazywamy tego sportem, to musielibyśmy uznać, że futbol amerykański to też nie jest dyscyplina sportowa - odpowiada reżyser "Underdoga" i "Jak zostałem gangsterem"

W walce wieczoru premierowej imprezy Genesis wystąpił Marcin "Różal" Różalski. Były mistrz KSW w wadze ciężkiej zmierzył się ze swoim rówieśnikiem, 42-letnim Joshem Barnettem, byłym czempionem UFC. W pierwszej rundzie dochodziło do wielu wymian, ale było też dużo klinczu. Amerykanin zdołał posłać na deski Różala, ale Polak wstał. W drugiej rundzie była gwiazda KSW traciła już siły, a w dodatku widziała tylko na jedno oko. Barnett to wykorzystał i ponownie posłał na deski Różalskiego. 42-latek jednak wstał i dokończył rundę. Trzeciej rundy nie było. Lekarz przerwał pojedynek ze względu na poważną kontuzję prawego oka Polaka.

- Dziękuję widzom, którzy wykupili PPV, pomimo ciężkiej czasów. Dziękuję też Maćkowi Kawulskiemu, za którym się stęskniłem. Dziękuję też Michałowi Materlii i Arturowi Szpilcę, którzy są moją inspiracją, choć jestem od nich starszy. Dziękuję też Barnettowi, który jest lepszym bokserem. Ja jestem ulicznym zawodnikiem. Nie boję się porażek, ale jest mi po prostu przykro. Czy wrócę? Zależy, kiedy będzie następna gala. Problemem jest mój wiek. Mam problem z nogami, niedowład nóg. Mam tylko ręce sprawne. Co będzie dalej? Najpierw muszę oko naprawić - powiedział Różalski.

Wyniki walk Genesis

120 kg: Josh Barnett pokonał Marcina Różalskiego przez TKO (niezdolność do walki) po drugiej rundzie.

65 kg: Michał Królik pokonał Bartosza Batrę jednogłośną decyzją sędziów.

80 kg: Vaso Bakocević pokonał Dariusza Rutkiewicza przez nokaut w drugiej rundzie.

73 kg: Gracjan Szadziński pokonał Jána Širokiego przez nokaut w drugiej rundzie.

57 kg: Aleksandra Rola pokonała Monikę Porażyńską jednogłośną decyzją sędziów.

120 kg: Rafał Kijańczuk pokonał Marcina Wasilewskiego niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

72 kg: Damian Szmigielski pokonał Denisa Makowskiego niejednogłośną decyzją sędziów (29-28, 28-29, 29-28).

Przeczytaj też: