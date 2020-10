- Walki na gołe pięści są kontuzjogenne, ale jeśli to miałoby sprawić, że nie nazywamy tego sportem, to musielibyśmy uznać, że futbol amerykański to też nie jest dyscypliną sportową - mówi nam Maciej Kawulski. Współwłaściciel KSW powołał do życia nową ogranizację Genezis, która zadebiutuje już w piątek. W walce wieczoru Marcin "Różal" Różalski podejmie Josha Barnetta, legendę UFC.

