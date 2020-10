Polak nie stanie do walki podczas gali UFC Fight Night 181. Przeprosił rywala

Krzysztof Jotko za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował, że nie będzie mógł wystąpić podczas gali UFC Fight Night 181. Początkowo walka miała się odbyć 17 października, jednak pod koniec sierpnia organizatorzy zdecydowali się przełożyć starcie Polaka z Makhmudem Muradowem. Kontuzjowanego Krzysztofa Jotko w walce z Uzbekiem zastąpi Kevin Holland.

Niestety, moja następna walka z Makhmudem się nie odbędzie. Te przygotowania nie były dla mnie łatwe od samego początku. Parę dni temu w trakcie jednego ze sparingów złamałem palec u stopy, dlatego nie mogę walczyć. Bardzo przepraszam Makhmuda Muradova, że wypadłem z rywalizacji z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Mam nadzieję, że niedługo zobaczymy się w oktagonie!

- napisał na Twitterze Krzysztof Jotko.

Październikowa gala UFC Fight Night byłaby drugim wydarzeniem w 2020 roku, w którym wziąłby udział Krzysztof Jotko. Poprzednio polski zawodnik wystąpił 17 maja, gdy decyzją sędziów pokonał Eryka Andersa i zanotował serię trzech zwycięstw z rzędu. Obecnie 31-latek przygotowuje się do swoich walk w American Top Team na Florydzie.

Ostatecznie kontuzja Krzysztofa Jotko nie zmieniła planów Makhmuda Muradowa, który poznał już swojego kolejnego rywala. Kevin Holland ostatnią walkę stoczył we wrześniu br. (wygrana z Darrenem Stewartem) i już pracuje nad powrotem do pełni sił przed kolejnym starciem. Będzie to czwarta walka Amerykanina w 2020 roku (trzy poprzednie wygrane).

Walka Makhmuda Muradowa z Krzysztofem Jotko budziła dodatkową ciekawość, ponieważ Uzbek współpracuje z Polakiem, Andrzejem Kościelskim w poznańskim klubie Ankos MMA. Warto także wspomnieć, że zawodnik podchodzi do starcia na UFC Fight Night 181 z serią trzynastu wygranych z rzędu. Ostatnią porażkę poniósł w 2016 roku w walce z Davidem Ramiresem.