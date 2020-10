Awans Polaka w rankingu UFC! Wielki powrót do czołówki

34-letni Marcin Tybura to najlepszy polski zawodnik wagi ciężkiej. Wyrobił sobie międzynarodową renomę, gdy został mistrzem federacji M-1. W 2016 roku zadebiutował w UFC. W amerykańskiej federacji stoczył już 12 walk, z czego wygrał połowę. Po kilka słabszych występach zanotował trzy zwycięstwa z rzędu. W miniony weekend na gali w Abu Zabi pokonał Bena Rothwella na punkty (29-27, 29-27, 29-27). - Uwielbiam się bić na Fight Island, odpocznę chwilę i wracam sprawdzić, jak się ma TOP 10. Mam nadzieję, że walka się wam podobała - powiedział Tybura.

REKLAMA

Zobacz wideo Błachowicz po powrocie do Polski: Nie wiem, czy to się dzieje naprawdę

I wszystko wskazuje, że tak się stanie, bo Polak wrócił po wielu miesiącach przerwy do TOP 15 rankingu UFC wagi ciężkiej, gdzie mistrzem jest Stipe Miocić.

Tybura wraca do rankingu UFC ranking

Czy polski rolnik zaorze UFC?

Jeśli ktoś mnie nie zna, to rzadko mi wierzy na słowo, że jestem zawodnikiem MMA .Też jestem rolnikiem. Mam kilka hektarów ziemi i jestem ubezpieczony w KRUS-ie. Ciężko się jednak utrzymać z takiej powierzchni, więc trudno mi gdybać. Jak wracam do Uniejowa, to nie ma taryfy ulgowej. Tata zaciąga mnie do pracy. Mam dużo rodzeństwa i każdy musi w domu trochę pomóc, tak nas wychowano - mówił Tybura kilka lat temu w rozmowie ze Sport.pl.