Janikowski odniósł cenne zwycięstwo na KSW. Co za potężny kopniak! [WIDEO]

Damian Janikowski, zapaśniczy medalista olimpijski z Londynu, perfekcyjnie rozpoczął przygodę z MMA, bo od trzech zwycięstw. Później okazało się, że wcale nie tak łatwo podbić wagę średnią KSW. Przed sobotnią galą, Janikowski łącznie wygrał cztery walki, ale trzy przegrał. W sobotę zmierzył się z niepokonanym Andreasem Gustafssonem.

Trener Robert Jocz pracował z Janikowskim na tym, by - pisząc kolokwialnie - zawodnik nie podpalał się tak, jak do tej pory. - Damian musi mieć chłodną głowę i lepiej rozkładać siły, by pod koniec walki nie zabrakło mu prądu - przekonywał trener z WCA Fight Club. I faktycznie rady nie poszły na marne. Janikowski walczył bardzo rozważnie. Co prawda, w drugiej rundzie miał lekki kryzys kondycyjny, ale ostatecznie wygrał na punkty. Polak popisał się kilkoma świetnymi niskimi kopnięciami i kilkoma efektownymi akcjami zapaśniczymi.