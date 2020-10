Wielki powrót KSW! Legendy polskiego MMA wracają do oktagonu. Gdzie i kiedy obejrzeć? Ile kosztuje?

KSW powraca z kolejną galą. Tym razem na KSW 55, które odbędzie się w Łodzi, zobaczymy wiele elektryzujących nazwisk polskiego MMA, a walką wieczoru będzie starcie Scotta Askhama z Mamedem Khalidovem o pas mistrzowski KSW. Kibice będą mogli również zobaczyć takich zawodników, jak Michał Materia czy Damian Janikowski.

Walka o być albo nie być

Wiele wskazuje, że to walka o być albo nie być dla Mameda Chalidowa. Jeśli wygra, to wróci na tron KSW. Jeśli przegra, będzie miał cztery porażki z rzędu. Problem w tym, że w sobotę czeka go jedno z najtrudniejszych wyzwań w karierze. - Mamed musi być ruchliwy w stójce, by nie być łatwym celem dla Scotta Askhama. Wtedy może wygrać - mówi nam Krzysztof Jotko, jedyny polski pogromca 32-letniego Brytyjczyka - pisze w swoim tekście Antoni Partum

Gdzie obejrzeć KSW?

Galę KSW 55 będzie można oglądać w systemie PPV. Cena wynosi 40 złotych. KSW 55 będzie można wykupić za pośrednictwem sieci kablowych i platform satelitarnych. PPV można również zamówić dostęp online - za pośrednictwem oficjalnej strony federacji KSW lub w serwisie IPLA. Początek transmisji o godzinie 20.

KSW 55: karta walk

Walka główna o pas KSW:

185 lb: Scott Askham (19-4, 12 KO, 2 SUB) vs Mamed Khalidov (34-7-2, 14 KO, 16 SUB)

Karta główna:

185 lb: Michał Materla (28-7, 9 KO, 13 SUB) vs Aleksandar Ilić (12-3, 8 Ko, 2 SUB)

185 lb: Damian Janikowski (4-3, 3 KO, 1 SUB) vs Andreas Gustafsson (6-0, 3 KO, 2 SUB)

170 lb: Tomasz Romanowski (12-7, 4 KO, 1 SUB) vs Ion Surdu (10-2, 7 KO, 1 SUB)

135 lb: Damian Stasiak (11-7, 1 KO, 8 SUB) vs Patryk Surdyn (5-0, 1 KO, 2 SUB)

Karta wstępna