Joanna Jędrzejczyk zapewnia, że wróci do oktagonu. "Kolejna walka będzie o tytuł mistrzowski"

Joanna Jędrzejczyk udzieliła wywiadu stacji "Uwierz w muzykę", gdzie zdradziła, jakie są plany zawodniczki MMA na przyszłość. Była mistrzyni UFC w wadze słomkowej zapewniła fanów sportów walki, że wróci do oktagonu, jednak zanim do tego dojdzie, skupi się na innych sprawach.

REKLAMA

- Chcę zadbać o swoje zdrowie. Na szczęście po ostatniej walce nie było jakichś mocnych, długotrwałych obrażeń. Były to obrażenia zewnętrzne. Oczywiście to bardzo długo schodziło, kilka tygodni, ale bardzo się cieszę, że po tak dużych obrażeniach nie mam żadnych ubytków i moje zdrowie nie jest zagrożone. Chcę się rozwijać, chcę korzystać z życia jako kobieta, jako człowiek i tyle - powiedziała Joanna Jędrzejczyk.

Joanna Jędrzejczyk wróci na walkę mistrzowską. Wydarzy się to na gali UFC w Polsce?

Jak przyznała Joanna Jędrzejczyk, mimo chwilowego przestoju zawodniczka wciąż trenuje. Zapewniła, że w najbliższych miesiącach pozostanie w Polsce, jednak od nowego roku planuje wrócić do Stanów Zjednoczonych, aby rozpocząć intensywniejszą pracę ze sztabem trenerskich oraz znajomymi ze sportów walki.

- Skupiam się teraz na dawaniu i braniu dobrej energii. Mam bardzo dużo projektów. Sportowo jest lekkie zawieszenie. Chociaż trenuję każdego dnia. Na chwilę obecną nie mogę wrócić do Stanów Zjednoczonych. Mam plan, aby potrenować bardzo mocno z moim sztabem, koleżankami i kolegami z American Top Team na Florydzie - przyznała.

- Teraz mam inne nastawienie. Po tej ostatniej bardzo mocnej walce mam w sobie straszny głód. Ale chcę się przede wszystkim cieszyć życiem i rozwojem osobistym. A walczyć będę może raz na rok. Kolejna walka będzie zdecydowanie o tytuł mistrzowski. Mówi się o walce Weili Zhang z Rose Namajunas i liczę na to, że do niej dojdzie. Zależy, kto będzie miał pas. Właśnie Joanna Jędrzejczyk, dziewczyna z Olsztyna, z Polski zostanie pretendentką do tytułu bez kolejnej walki jako eliminatora - dodała była mistrzyni UFC powołując się na obietnicę, jaką dał jej Dana White.

Joanna Jędrzejczyk przyznała, że prezydent organizacji UFC rozmawiał z opiekunem Polki,gwarantując jej powrót do oktagonu w walce o tytuł mistrzowski. Kilkanaście dni temu Dana White przyznał także, że byłby skłonny zorganizować galę UFC w Polsce. Walkami wieczoru miałyby być starcia właśnie Joanny Jędrzejczyk oraz Jana Błachowicza, który pod koniec września pokonał Dominicka Reyesa i zdobył upragnione mistrzostwo w wadze półciężkiej.