Walka McGregora z Pacquiao odwołana. "Lepiej zdejmij ten plakat w ciągu 15 minut"

Kilka dni temu Conor McGregor opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie promujące walkę z Mannym Pacquiao. Planowana walka miała się odbyć na zasadach bokserskich, jednak jak informuje Dana White, Irlandczyk został zmuszony do usunięcia zdjęcia.

- Nie wiem, czy widziałeś, ale Saudyjczycy zgłosili się do Conora, mówiąc mu wprost: "To kłamstwo, że ta walka się odbędzie i lepiej zdejmij ten plakat w ciągu następnych 15 minut albo cię pozwiemy". Nie znajdziesz już tego zdjęcia z nim i Pacquiao, które udostępnił u siebie - powiedział Dana White.

Conor McGregor i tak będzie walczył. W grudniu były mistrz UFC wróci do oktagonu

Mimo odwołania walki z Mannym Pacquiao, Conor McGregor wróci do oktagonu i będzie walczył w grudniu bieżącego roku. Dana White osobiście zajął się organizacją walki z Dustinem Poirierem, z którym były mistrz świata w wadze piórkowej i lekkiej mierzył się w 2014 roku.

- Conor wyzwał na pojedynek Poiriera w Dublinie, a zyski mieliby przekazać na cele charytatywne. Zaoferowaliśmy im więc walkę. Zaoferowaliśmy Dustinowi i Conorowi pojedynek i czekamy na ich odpowiedź - powiedział prezydent UFC.

Walka między Conorem McGregorem a Dustinem Poirierem została potwierdzona przez Irlandczyka w mediach społecznościowych. Do rewanżowego starcia między zawodnikami MMA ma dojść 12 grudnia 2020 roku w Dublinie. Od kilku dni na Instagramie byłego mistrza UFC można obejrzeć zdjęcia i nagrania, które pokazują jak "The Notourious" przygotowuje się do walki.

Sparing mieszanych sztuk walki w ramach akcji charytatywnej. Dublin, 12 grudnia 2020. Walka z darmową transmisją. McGregor vs Poirier. Lista wybranych organizacji charytatywnych będzie dostępna wkrótce. Wszystkie dotacje mile widziane

- napisał na swoim Twitterze Conor McGregor.