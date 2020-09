Brytyjski gigant podpisał kontrakt z KSW. Waży ponad 160 kg!

204 cm wzrostu, 160 kg wagi i ponad 55 cm w bicepsie - tak prezentują się parametry Martyna Forda, Brytyjczyka, który podpisał kontrakt z KSW. Polska federacja MMA informowała o Fordzie już dwa lata temu, ale do dziś 38-latek nie zadebiutował. W niedzielę opublikował jednak filmik, na którym pokazuje, jak podpisuje umowę.

- Mam przed sobą długoterminowy kontrakt z KSW, który w tym momencie podpiszę i sprawię, że będzie to już oficjalne. Zamknę usta wielu osobom. Dobra, zrobione. Podpisałem kontrakt, nie ma co więcej gadać, ponieważ jest wiele pracy do zrobienia. Powiedziałem, że to zrobię, a wiele osób w to wątpiło. Pojawiło się wiele projektów, które miały u mnie pierwszeństwo, ale teraz kontrakt został podpisany i walka jest pewna. Bądźcie czujni - oświadczył Ford.

Na co dzień Ford zajmuje się kulturystyką, a także bawi się w aktora (m.in. jako rywal Yuriego Boyki w ostatniej części „Undisputed”).

Z kim mógłby się zmierzyć Ford?

Na pewno świetnie sprzedałaby się jego walka z Mariuszem Pudzianowskim, który przegrał dwa z ostatnich trzech pojedynków (z Szymonem Kołeckim i Karolem Bedorfem). Pokonał jedynie Erko Juna. Być może to Bośniak z niemieckim paszportem zostanie rywalem Forda.

Ford przyciągnie do KSW nowych kibiców. Instagram kulturysty śledzi niemal trzy miliony fanów. Dla porównania Mariusz Pudzianowski ma 375 tysięcy obserwujących.

