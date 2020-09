Artur Szpilka darł się w niebogłosy! Tak oglądał walkę Jana Błachowicza

- Powiedziałem Jankowi Błachowiczowi, że na jego walkę ubiorę się w garnitur - zdradził Artur Szpilka w rozmowie ze Sport.pl. I jak zapowiedział, tak zrobił. W nocy z soboty na niedzielę, choć nie był gościem w żadnym studiu, założył garnitur i oglądał przed telewizorem walkę Polaka o mistrzowski pas UFC.

Artur Szpilka darł się w niebogłosy

A przy tym bardzo się ekscytował. - Lecimy, Jano. Ale będą grzmoty - zapowiadał Szpilka. I grzmoty faktycznie były. - Brawo! Dawaj, dawaj! Jeeeest! - wrzeszczał przed ekranem telewizora, kiedy Błachowicz mocnym lewym sierpowym powalił Reyesa na deski. - Ja pierniczę, Jano to skurczybyk! Jestem szczęśliwy, mamy mistrza UFC, pięknie k..., pięknie! - dodawał później Szpilka ze łzami w oczach w relacji na Instagramie.

Jan Błachowicz: Przyszedłem, wykonałem i wracam

- Zrobiłem swoją robotę. Przyszedłem, wykonałem i wracam - powiedział z wrodzoną skromnością Błachowicz, który w niedzielę nad ranem polskiego czasu został pierwszym polskim mistrzem UFC. - Mam w głowie teraz tylko jednego rywala. Jon Jones, gdzie jesteś? Nie uciekaj, ja tu jestem. Tak to robimy w Polsce, czekam na ciebie - dodał polski wojownik, wyzywając do walki legendę UFC - mistrza wagi półciężkiej, który zwakował pas i przeszedł do kategorii ciężkiej, dzięki czemu Błachowicz walczył z Reyesem o tytuł mistrzowski.

