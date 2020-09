Pokonany Reyes pod wrażeniem Błachowicza. "Nie pozostaje mi nic innego"

- Jest bardzo dobrze - mówił narożnik do Jana Błachowicza po pierwszej rundzie. A potem zaczęła się druga. - Dawaj Janek, jedziesz z nim! - krzyknął Łukasz "Juras" Jurkowski, współkomentujący tę walkę w Polsacie Sport, kiedy Błachowicz złamał nos Reyesa, a potem trafiał go znowu. Po jednym z piekielnie mocnych lewych sierpowych jego rywal zaczął padać na deski, a Błachowicz od razu to wykorzystał: na 24 sekundy przed końcem drugiej rundy serią ciosów zakończył ten pojedynek.

- Zrobiłem swoją robotę. Przyszedłem, wykonałem i wracam - powiedział z wrodzoną skromnością Błachowicz, który w niedzielę nad ranem został pierwszym polskim mistrzem UFC. Przegraną walkę na Twitterze później skomentował też Reyes. - Nie zostaje nic innego, jak tylko się podnieść. Gratulacje dla Jana, imponujący występ" - napisał Amerykanin meksykańskiego pochodzenia.

Jan Błachowicz: Jon Jones, gdzie jesteś?

Błachowicz zaraz po walce w oktagonie powiedział jeszcze tak: - Mam w głowie teraz tylko jednego rywala. Jon Jones, gdzie jesteś? Nie uciekaj, ja tu jestem. Tak to robimy w Polsce, czekam na ciebie - powiedział polski wojownik, wyzywając do walki legendę UFC - mistrza wagi półciężkiej, który zwakował pas i przeszedł do kategorii ciężkiej, dzięki czemu Błachowicz walczył z Reyesem o tytuł mistrzowski.

