Szpilka zdradził, co powiedział Błachowiczowi i przekazał dla niego słowa wsparcia przez walką z Reyesem

- Mam nadzieję, że będziemy mieli pierwszego mistrza UFC z Polski - mówi Artur Szpilka przed walką Jana Błachowicz Dominickiem Reyesem o mistrzostwo UFC w wadze półciężkiej. Pięściarz zdradził również, co powiedział Błachowiczowi, a Daniel Omielańczuk tłumaczy, dlaczego to Polak wygra to starcie.

