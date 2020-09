Przerażająca historia Jana Błachowicza. "Coś tu k**** jest nie tak"

Na kanale YouTube Jana Błachowicza udostępniono film z serii "Droga do UFC 253", w którym zawodnik MMA opowiedział przerażającą historię o znalezieniu podczas spaceru wisielca w jednym z podwarszawskich lasów.

Zobacz wideo Jan Błachowicz zdradza plan na walkę o pas mistrzowski UFC. „To będzie największy problem”

- Jest pewna historia związana z tym miejscem, ponieważ kiedyś znalazłem tutaj wisielca. Spacerowałem przez las i patrzę, stoi jakiś chłop w lesie. Tylko nie pasowało mi to, że gdy się do niego zbliżałem i wołałem psy, to on w ogóle się nie ruszył, żeby zobaczyć co się dzieje za plecami. To już było dziwne, podchodzi bliżej i mówię: Coś tu k**wa jest nie tak - zaczął historię Jan Błachowicz.

- Jeszcze dziwne było to, że pomimo tego, że wisiał, to stopy dotykały ziemi. Obszedłem dookoła, zobaczyłem twarz i powiedziałem: Nie no, trup na pewno. No ale znalazłem go, więc trzeba było wezwać służby, policję, karetkę - kontynuuje zawodnik MMA - Potem się pytam chłopa z karetki: Panie, dlaczego on, pomimo że wisi, to stoi na ziemi. Wtedy kazał mi spojrzeć na jego szyję, a ona rzeczywiście była o parę centymetrów dłuższa niż normalna. Kręgi strzeliły i się szyja naciągnęła - zakończył 37-latek.

Jan Błachowicz opowiedział przerażającą historię. Tak powstał rytuał Polaka przed walkami w UFC

W swojej historii Jan Błachowicz zdradził także, jakie kiedyś były wierzenia ludzi, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, co zawodnik MMA oraz jak wykorzystuje stare przesądy. - Później policjant się mnie pytał, czy wziąłem sobie kawałek liny do domu na szczęście. Pytam: Na szczęście? A on odpowiada: Tak, jak znajdziesz wisielca, to bierzesz linę do domu na szczęście, takie były wierzenia. Sprawdziłem w internecie i faktycznie ludzie kiedyś myśleli, że lina wisielca przynosi szczęście. W sumie od tamtego momentu przed każdą walką przychodzę tutaj i dotykam tej liny. Sprawdziła się, ma 90 procent skuteczności - przyznał Błachowicz.

Materiał ten powstał w ramach cyklu przdstawiającego jego przygotowania do walki o pas mistrzowski. Na najbliższej gali UFC 253 zmierzy się w walce wieczoru z Dominickiem Reyesem. Wydarzenie odbędzie się 27 września 2020 roku na Flash Forum na wyspie Yas w Abu Zabi. W rozmowie z Antonim Partumem ze Sport.pl "Cieszyński Książe" zdradził swój plan na walkę o pas wagi półciężkiej UFC [WIĘCEJ TUTAJ].