Nowe informacje ws. Conora McGregora. "Młoda kobieta jest głęboko wstrząśnięta"

Dwa dni temu Conor McGregor został aresztowany pod zarzutem napaści na tle seksualnym. Do zatrzymania doszło na francuskiej wyspie - Korsyce. Do zdarzenia miało dojść w jedynym z barów. Irlandczyk został oskarżony o napaść seksualną oraz ekshibicjonizm. Domniemana sytuacja podobno rozegrała się kilka dni temu. - W związku z oskarżeniem o usiłowanie napaści na tle seksualnym pan Conor Anthony McGregor został aresztowany oraz poddano go przesłuchaniom przez żandarmerię - poinformowała prokuratura.

Osoba reprezentująca sprawy „Notoriousa” również wypowiedziała się w tej kwestii, zdradzając, jak wygląda to z perspektywy jej klienta. - Conor McGregor stanowczo zaprzecza jakimkolwiek oskarżeniom kierowanym w jego stronę. Został przesłuchany, po czym go zwolniono.

Sprawa dot. napaści seksualnej ze strony McGregora jest w toku. "Wszyscy czekają na wyniki kluczowych testów fizycznych i dowody filmowe"

Nadawca telewizyjny France 3 Corse rzuca nowe światło na wydarzenia, których miał dopuścić się zawodnik. Jego źródło twierdzi, że rozmawiało z przyjacielem domniemanej ofiary podejrzanego incydentu, który doprowadził do zatrzymania gwiazdy UFC w ubiegły piątek. Sprawa jest w toku i wszyscy czekają teraz na wyniki "kluczowych testów fizycznych" i "dowody filmowe". Domniemana ofiara twierdziła, że 32-letni Irlandczyk miał zaatakować ją 6 września w czasie imprezie, na której alkohol lał się strumieniami w ekskluzywnym mieście portowym Calvi.

- Według świadka, McGregor, w towarzystwie swoich ochroniarzy, rzekomo pokazywał swoje intymne części ciała młodej kobiecie, w momencie, gdy poszła do toalety - możemy przeczytać w raporcie France 3 Corse. Źródło podaje, że "cała sytuacja głęboko wstrząsnęła kobietą, która była na wakacjach w Calvi ze swoim mężem".

Wg źródła nie ma na razie informacji, czy McGregor rzeczywiście zaatakował również kobietę, która nie została zidentyfikowana. Jako domniemana ofiara przestępstwa na tle seksualnym będzie miała prawo do zachowania anonimowości podczas składania skargi.

Irlandczyk został zwolniony z aresztu, ale to nie koniec. "Możliwe, że incydent został nagrany"

McGregor został zwolniony bez postawienia zarzutów, ale sprawa karna nadal jest w toku i Irlandczyk może zostać wezwany do sądu jeszcze w tym tygodniu. - Na podejrzanym przeprowadzono kluczowe testy fizyczne, ale wyniki będą znane dopiero po weekendzie. Te testy mają charakter rutynowy po takich incydentach, ale wymagają czasu, aby upewnić się, że nie ma co do nich wątpliwości - podaje źródło dochodzeniowe, które jest cytowane przez dziennik "The Mirror".

- Możliwe też, że incydent został nagrany. Miało to miejsce w bardzo ruchliwym miejscu, gdzie wszędzie znajdują się stałe kamery. Wielu wczasowiczów filmowałoby i robiło zdjęcia telefonami, więc trzeba też z nimi porozmawiać - czytamy dalej w relacji. Testy na obecność alkoholu i narkotyków są powszechne, gdy podejrzani są aresztowani przez policję we Francji, zwłaszcza w następstwie oskarżeń o napaść. Wysoka Korsyka jest terytorium, w którym znajduje się Calvi - czerwona strefą koronawirusa, w której rośnie obecnie liczba zachorowań.

Formalne zarzuty przeciwko McGregorowi zostały złożone na posterunku policji w zeszły czwartek przez jedną kobietę. Doprowadziły one do nalotu policji następnego dnia na jacht McGregora. Irlandczyk w piątek pojechał rowerem do miejscowej żandarmerii Tramariccia, otoczony przez ochroniarzy, a następnie został umieszczony przez sędziego śledczego i policję sądową w areszcie. - Podejrzany został aresztowany i umieszczony w areszcie przez władze sądowe, a w sobotę zwolniony - powiedział rzecznik prokuratora z Bastii.

Francuska policja może zatrzymać podejrzanego przez początkowy okres 48 godzin, zanim będzie musiała wystąpić o przedłużenie aresztu, postawić mu zarzuty lub zwolnić. McGregor został zwolniony, ale sprawa nie została zamknięta i mogą być dalsze działania w tej kwestii, o czym poinformował rzecznik.

McGregor odpiera zarzuty. "Nie będzie celem dla tych, którzy chcą zdobyć nagłówek lub dzień wypłaty"

Emmanuelle Ramon, prawnik McGregora, powiedział, że jego klient "stanowczo zaprzeczył wszelkim wykroczeniom. Został zwolniony przed prawnym zakończeniem zatrzymania przez policję i bez jakiejkolwiek kontroli sądowej - powiedział Ramon.

- Jestem zirytowany i głośno ostrzegam: Conor McGregor nie jest i nie będzie celem dla tych, którzy chcą zdobyć nagłówek lub dzień wypłaty - powiedział Audie Attar, menadżer McGregora.

McGregor przebywał na swoim jachcie na Korsyce ze swoją dziewczyną Dee Devlin i dwójką ich dzieci. Irlandczyk przygotowywał się do wzięcia udziału w 180-kilometrowym, 24-godzinnym charytatywnym wyścigu na rowerach wodnych z Calvi do Monako. W związku z oskarżeniami musiał wycofać się z tych zawodów.

Dana White postanowił zabrać głos ws. zatrzymania McGregora na Korsyce i postawionym mu oskarżeniom dot. napaści na tle seksualnym. Szef UFC został zapytany o całą sprawę, czy uniemożliwiłaby powrót Irlandczyka do UFC. - Nie wiem wystarczająco dużo o sytuacji Conora. Obecnie jest na emeryturze. Nie rozmawiałem z nim. Jestem pewien, że nie potrzebuje mojej pomocy ani rady, ale jeśli to zrobił, może do mnie zadzwonić - powiedział White na konferencji prasowej po UFC Fight Night 177.

