Nowe informacje ws. stracenia Navida Afkariego. "Zwykli ludzie błagają o przebaczenie"

Międzynarodowy Komitet Olimpijski poinformował, że jest zszokowany wykonaniem egzekucji. Twierdzą oni, że błagania sportowców i organizacji sportowych z całego świata zostały pozostawione bez żadnej odpowiedzi, co nazwane zostało "głęboko denerwującym" zachowaniem. - Myślimy o rodzinie i przyjaciołach zapaśnika - dodał MKOl.

Za co skazany został Nafkari?

Jeszcze kilka dni temu nie było wiadomo, do jakiego więzienia trafił Afkari. Teraz jednak Agencja France-Presse podaje, że Afkari został stracony w mieście Shiraz w południowej części kraju. Poinformował o tym prokurator generalny prowicji Fares - Kaze Mousavi.

Okazuje się, że 27-latek został oskarżony o zadźganie nożem Hosseina Torkmana, pracownika wydziału wodnego, a do zbrodni miało dojść 2 sierpnia 2018 roku. Sziraz i kilka innych ośrodków miejskich w całym Iranie było tego dnia sceną antyrządowych protestów z powodu trudności gospodarczych i społecznych.

Egzekucja bez poszanowania irańskiego prawa

Wyrok miał zostać wykonany z „nalegań rodziny ofiary” - przekazał prokurator generalny prowincji Fars. Prawnik Afkariego, Hassan Younessi dodał na Twitterze, że wiele zwykłych osób w Shiraz spotykało się z rodziną Nafkariego, by błagać ich o przebaczenie, w związku z tym co stało się w ich mieście.

Dodatkowo prawnik przekazał, że Iran nie zastosował się do swojego prawa. Zgodnie z prawem karnym w Iranie „skazany ma prawo spotkać się z rodziną przed wykonaniem egzekucji”. - Dlaczego tak się śpieszyli z wykonaniem wyroku, że pozbawili Navida do ostatniej wizyty? - pyta.

Przyznał się po torturach?

Raporty opublikowane w światowych mediach mówią, że Afkari został skazany na podstawie zeznań wymuszonych torturami, a to wywołało kampanie internetowe poparcia dla jego uwolnienia. W sprawę włączył się szef UFC - Dana White, także Donald Trump i agencja Amnesty International.

Navid Afkari został skazany na karę śmierci już jakiś czas temu. Szef UFC, Dana White zaapelował w tej sytuacji do prezydenta USA Donalda Trumpa, by ten pomógł uratować Afkariego przed śmiercią. Telefon do Trumpa to jedyne, co przyszło mi do głowy - wyznał White, cytowany przez "Mirr

Navid Afkari, a także jego bracia, Vahid i Habib, zostali skazani za branie udziału w protestach w 2018 roku. Wszyscy brali udział w manifestacjach w mieście Sziraz. Vahida i Habiba skazano jedynie za udział w demonstracjach. Z Navidem władze poszły o krok dalej. Przez kilka tygodni Navid był przetrzymywany i torturowany, aż w końcu przyznał się do winy. Zrobił to na oczach kamer, a nagranie wideo, ze zmaltretowanym zawodnikiem UFC, wyemitowano w irańskiej telewizji. Pokazywanie takich nagrań w TV jest w Iranie coraz bardziej popularne. Po protestach z 2018 roku pokazano ich ponad 300. Na wszystkich widać protestujących, przyznających się do czynów, których prawdopodobnie nie popełnili.