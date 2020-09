Oficjalnie: Marcin Najman poznał ostatniego rywala! Ujawniono termin FAME MMA

O tej walce mówiło się od dawna, ale dopiero w środę FAME MMA poinformowało, że pojedynek Marcina Najmana z Don Kasjo obędzie się 21 listopada. Pojedynek nie będzie w formule MMA. Zawodnicy zmierzą się w klatce, w małych rękawicach, ale na zasadach bokserskich.

Najman kiedyś był wątpliwej klasy pięściarzem, a od kilku lat zarabia na walkach (głównie z innymi celebrytami). W MMA jego bilans to trzy wygrane i pięć porażek. Najman pokonał jedynie: Michala Dobiasa, rapera Bonusa BGC, a w miniony weekend poradził sobie z 46-letnim Dariuszem Kaźmierczukiem (1-9).

Don Kasjo to wchodząca gwiazda FAME MMA. Kontrowersyjny raper stoczył trzy walki i wszystkie wygrał. Chociaż Najman powinien mieć znaczącą przewagę warunków fizycznych i mimo wszystko ma znacznie większe doświadczenie, to niekoniecznie musi być faworytem. Don Kasjo to żaden żółtodziób. Ma za sobą wiele walk amatorskich w boksie.

Koniec kariery Najmana? Niekoniecznie

Najman zapowiadał, że to będzie jego ostatnia walka w karierze. Ale takich deklaracji miał już dużo, także nic nie jest przesądzone. Tym bardziej, że na horyzoncie jest jego walka z Popkiem Monsterem.

