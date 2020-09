Brutalne kopnięcie i dyskwalifikacja na Fame MMA. "Nie zrobiłem tego specjalnie"

To kopnięcie w ogóle nie było potrzebne. Amadeusz "Ferrari" Roślik już powalił na matę Adriana "Polaka" Polańskiego prawym sierpowym, ale gdy ten upadał, trafił go jeszcze nogą w szczękę, za co został zdyskwalifikowany. - To był w ferworze walki. Nie zrobiłem tego specjalnie - tłumaczył "Ferrari" cytowany przez "Super Express". To jego druga porażka z Polańskim, bo obaj zmierzyli się w czerwcu zeszłego roku na gali Fame MMA 4, kiedy Polański wygrał z "Ferrarim" przez jednogłośną decyzję sędziów.

W sobotę odbyła się siódma gala federacji Fame MMA. W walce wieczoru Paweł "Popek" Mikołajuw poddał balachą Damiana "Stiflera". Zwycięstwo odniósł także Marcin Najman, który znokautował Dariusza "Lwa" Kaźmierczuka.

Fame MMA 7 - wyniki

Paweł "Popek" Mikołajuw - Damian "Stifler" Zduńczyk: poddanie (balacha) w 1. rundzie

- Damian "Stifler" Zduńczyk: poddanie (balacha) w 1. rundzie Adrian "Polak” Polański" - Amadeusz "Ferrari" Roślik: dyskwalifikacja (nielegalne kopnięcie w parterze) w 2. rundzie

- Amadeusz "Ferrari" Roślik: dyskwalifikacja (nielegalne kopnięcie w parterze) w 2. rundzie Dawid Malczyński - Wojciech Gola: TKO (kontuzja nogi) w 2. rundzie

- Wojciech Gola: TKO (kontuzja nogi) w 2. rundzie Marta "Linkimaster" Linkiewicz - Marta "Martirenti" Rentel: TKO w 1. rundzie

- Marta "Martirenti" Rentel: TKO w 1. rundzie Marcin Najman - Dariusz "Lew" Kaźmierczuk: TKO w 1. rundzie

- Dariusz "Lew" Kaźmierczuk: TKO w 1. rundzie Maksymilian "Wiewiór" Wiewiórka - Kamil "Hassi" Hassan: jednogłośna decyzja sędziów

- Kamil "Hassi" Hassan: jednogłośna decyzja sędziów Mariusz "Hejter" Słoński - Tomasz Olejnik: poddanie (dźwignia na łokieć) w 1. rundzie

- Tomasz Olejnik: poddanie (dźwignia na łokieć) w 1. rundzie Piotr "Tybori" Tyburski - Arkadiusz "Aroy" Tańcula: TKO (poddanie narożnika) po 2. rundzie

- Arkadiusz "Aroy" Tańcula: TKO (poddanie narożnika) po 2. rundzie Łukasz Lupa - Marcin "Mielonidas" Makowski: nokaut w 1. rundzie

- Marcin "Mielonidas" Makowski: nokaut w 1. rundzie Maciej Rataj - Sebastian "Ztrolowany" Nowak: jednogłośna decyzja sędziów

