Wyrok dla byłego zawodnika UFC. W jego telefonie znaleziono nagie zdjęcia nieletnich

Abel Trujillo przyznał się do wysyłania niestosownych wiadomości nieletniej pół roku wcześniej. Jak informuje portal mmafighting.com, w lipcu ubiegłego roku policja, wykonując nakaz przeszukania jego telefonu, znalazła dziesiątki zdjęć młodych, nagich kobiet.

Były zawodnik UFC z wyrokiem w zawieszeniu za usiłowanie molestowania seksualnego

Kara dla Amerykanina to dwa lata więzienia w zawieszeniu. Prokuratura wycofała trzy inne zarzuty przeciwko byłemu zawodnikowi UFC. Trujillo został oskarżony o usiłowanie wykorzystania seksualnego, propagowanie niestosownych treści wobec nieletniej oraz wykorzystywanie seksualne poprzez media społecznościowe. Jego ofiara opowiadała policji, że początkowo była zainteresowana rozmowami z Trujillo, ale nie w momencie, gdy ten zaczął ją nakłaniać do czynności seksualnych. Trujillo przyznał się do wielokrotnych rozmów z kobietami poniżej 18. roku życia.

36-letni Trujillo ostatni raz walczył w UFC w 2017 roku. W swojej karierze w MMA stoczył łącznie 24 walki, z których 15 wygrał. Pięć zwycięstw odnosił przez nokaut.

