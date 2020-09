Najman zdradził kolejnego rywala. Hitowa walka! "Najpierw rozszarpię Lwa"

Marcin Najman wkroczy do oktagonu, aby stoczyć pierwszy z dwóch pożegnalnych pojedynków. W mediach społecznościowych opublikował nagranie treningu z głównym trenerem klubu DAAS Berserkers Team Bielsko-Biała, Damianem Herczykiem. Na swoim Instagramie poinformował także, kto będzie jego następnym rywalem w Fame MMA.

REKLAMA

Zobacz wideo Odklepana kariera Najmana w MMA. "Zawsze będzie chłopcem do bicia"

Lew! Okłamali Cię na tym obozie! Najman żyje i trenuje!

- podpisał nagranie w mediach społecznościowych Marcin Najman.

Marcin Najman zdradził, kto będzie jego rywalem na gali Fame MMA 8. "I tak właśnie zrobię"

Konflikt między Marcinem Najmanem a Dariuszem Kazimierczukiem zaostrzył się podczas konferencji prasowej poprzedzającej galę Fame MMA 7. W trakcie transmisji wydarzenia padło wiele uwag dotyczących przygotowania oraz podejścia do zbliżającej się walki, jednak mimo głosów "Lwa", Marcin Najman sprawia wrażenie pewnego siebie przed walką.

- Lew pojechał na obóz do Mirka Oknińskiego. Tam trenował z bardzo dobrymi zawodnikami. Takimi, którzy walczą nawet w UFC. Od razu widać, że kilogramów Lew nabrał. Jakaś systematyczna dieta musiała tam być przeprowadzona, ale to dobrze. Motywacja ta mentalna niesamowita. Ja cię Darek prywatnie lubię, natomiast wchodzimy w ten tydzień przed walką i musisz się zderzyć z pewnymi faktami. W tym oktagonie będziesz sam. Tam będziemy sami. Teraz tak. Ja wiem, że oni ci mówią i wmawiają, że Najman jest stary, Najman już nie umie uderzać. Faktycznie, Najman nie jest już najmłodszy. Najman już faktycznie ma lata te najlepsze za sobą, ale cały czas ten sam Najman takie lwy zjada na śniadanie. Ku*wa na śniadanie, rozumiesz. Nakładli ci tych głupot do głowy. Weryfikacja już w najbliższą sobotę. Szykuj się - powiedział Marcin Najman.

Na Instagramie zawodnika MMA pojawiło się także zdjęcie artykułu, w którym Marcin Najman przyznał, że jego następnym rywalem na gali Fame MMA 8 będzie nowy zawodnik w organizacji - Popek. Zdjęcie podsumowano krótkim, lecz wymownym opisem, a prawdopodobny przeciwnik byłego pięściarza wystąpi w sobotę w walce wieczoru, mierząc się z Damianem "Stiflerem" Zduńczykiem.

I tak właśnie zrobię.

- poinformował kibiców Marcin Najman.