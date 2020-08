Wielki powrót do federacji FEN. Somerfeld przywita debiutującego Poniedziałka

Oskar Somerfeld (6-2, 5 SUB) powraca do klatki FEN. 3 października podczas gali FEN 30: LOTOS Fight Night we wrocławskiej hali Orbita skrzyżuje rękawice z Piotrem Poniedziałkiem (6-2, 6 KO)

REKLAMA

Marcin Cejdler

REKLAMA