Wielka zmiana w mistrzowskiej walce KSW. Gamrot z nowym rywalem!

Marian Ziółkowski (21-7, 5 KO, 12 Sub) zastąpi kontuzjowanego Shamila Musaeva (14-0, 8 KO, 2 Sub) w walce wieczoru sobotniej gali KSW 54. Pasa wagi lekkiej będzie bronił niepokonany Mateusz Gamrot (16-0 1NC, 5 KO, 4 Sub).

REKLAMA

YouTube

REKLAMA