Hitowy transfer "Popka"! Odchodzi z KSW. "Zawodowy freak fighter powrócił"

- Witam wszystkich i zacznę od podziękowań dla włodarzy KSW – Maćka i Martina za to, że mogłem być częścią wielkiego planu KSW, wielkiej legendy, ale mój czas w KSW dobiegł końca, więc podpisałem się z FAME MMA. Niedługo zobaczycie moją pierwszą walkę w FAME MMA, czyli zawodowy freak fighter powrócił. Comeback! - napisał Paweł Mikołajuw, znany jako Popek Monster, na Instagramie.

Popek w FAME MMA. Pierwsza walka we wrześniu?

Popek Monster początkowo zajmował się muzyką. Występował w takich zespołach jak Firma czy Gang Albanii. Po latach zainteresował się MMA, a od 2016 roku występował w federacji KSW. W debiucie przegrał z Mariuszem Pudzianowskim, ale w następnej walce pokonał już Roberta Burneikę. W kolejnych pojedynkach także przegrał: z Tomaszem Oświecińskim oraz Erko Junem. Po ostatniej walce rzucił karierę w MMA. Ostatnio wrócił do treningów i teraz ogłosił, że zobaczymy go w FAME MMA. Najbliższa gala tej organizacji odbędzie się 5 września i być może już wtedy zobaczymy Popka w akcji.

Popek publikuje w mediach społecznościowych coraz więcej filmików z siłowni i treningów stójki. Mikołajuw zamieścił też na Instagramie zdjęcie, na którym zaprezentował swój brzuch, pisząc: "10 kilo w 4 dni".

Po latach w rozmowie ze Sport.pl przyznał, że najbardziej bolała go porażka z Oświecińskim. - Wciąż siedzi we mnie porażka z Tomaszem Oświecińskim, ale to już zamknięty temat, nie będzie żadnego rewanżu. Mam jednak nadzieję, że niedługo zawalczę, bo już od kilku miesięcy ciężko trenuję - mówił w maju.

