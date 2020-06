Skandaliczne zachowanie trenera w UFC. "Przestań k****, jesteś mistrzem"

Max Rohskopf zdecydowanie nie może zaliczyć swojego debiutu w organizacji UFC do udanych. Amerykanin po dwóch rundach walki z Austinem Hubbardem na UFC on ESPN 11 był tak wycieńczony, że nie był w stanie przystąpić do trzeciej odsłony pojedynku.

