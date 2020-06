FEN ogłosiło kolejną galę. Kibice będą zachwyceni miejscem

Jednym z bohaterów gali FEN 29 będzie Adam Kowalski (12-5, 2 KO, 3 SUB), napędzony dwoma zwycięstwami pod szyldem FEN. Jego pojedynek będzie walką wieczoru całego eventu. Do klatki FEN wróci również Adrian Zieliński (19-9, 6 KO, 6 SUB). Były mistrz kategorii piórkowej zrobi pierwszy krok w kierunku powrotu na szczyt w swojej dywizji. Kibice w Ostródzie będą mogli w akcji podziwiać również Marcina Naruszczkę (19-9, 7 KO, 2 SUB). Weteran polskiego MMA 22 sierpnia po raz szósty wystąpi w klatce FEN.

Ostróda będzie miejscem powrotu do zawodowych startów Oskara Somerfelda (6-2, 5 SUB). Wojownik z Białogardu na FEN 21 zagwarantował kibicom elektryzujące starcie z Szymonem Duszą, którego pokonał niejednogłośną decyzją sędziów.

Na FEN 29 zadebiutuje również 19-letni Kacper Miklasz (0-0). Zawodnik z Ełku wystąpi w tym starciu w kategorii ciężkiej.