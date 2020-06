Zawodnik UFC postrzelił osiem osób w barze? Wymowny komentarz szefa federacji

Według policji, w piątkowy wieczór ok. godz. 23:30 lokalnego czasu, mężczyźnie odmówiono wejścia do baru, przez co stał się bardzo agresywny. Jak poinformował komendant policji, William McManus, mężczyzny krzyczał, że jest zawodnikiem UFC, po czym sięgnął po broń ze swojego pojazu i zaczął strzelać do znajdujących się w barze ludzi.

Prezes UFC, Dana White podczas konferencji prasowej, która miała miejsce po ostatniej gali, został zapytany o całe zdarzenie. Oczywiście potwierdził, że doszły do niego słuchy o tym zdarzeniu, jednak oczekuje, iż okażą się one nieprawdziwe. - Naprawdę myślisz, że o tym nie słyszałem? Mam nadzieję, iż to nieprawda. Podszywanie się pod kogoś innego ma miejsce nagminnie. Wiesz ilu łysych kolesi chodzi po tym mieście i rozpowiada, że są mną? To niewyobrażalne. Gdybym opowiedział ci kilka historii, z pewnością byś mi nie uwierzył. Oby w tym przypadku też tak było - powiedział White.

W całym zdarzeniu rannych zostało osiem osób. W najgorszym stanie jest osoba, która została postrzelona w plecy. Śledczy przeglądają teraz nagrania z monitoringu, w celu zidentyfikowania podejrzanego i uzyskania większej ilości szczegółów. Z tego względu będzie trzeba poczekać na dalszy rozwój wydarzeń.

