Pudzianowski trafił do szpitala. FEN wyjaśniło jego przyszłość

Krystian Pudzianowski niespodziewanie przegrał z Piotrem Szeligą, byłym hokeistą na FEN 28. "Pudzian" nie miał sił wyjść do trzeciej rundy. Wcześniej kilka ciosów Szeligi doszło do głowy rywala. Pod koniec Pudzianowski pozostał totalnie bez sił, wyłącznie zbierał ciosy z opuszczonymi rękoma, po chwili zasłaniając się za gardą pod siatką. Po przerwie nie wrócił już do ringu, a Szeligę ogłoszono zwycięzcą walki.

REKLAMA

Zobacz wideo Bundesliga. Bayern - Borussia Mönchengladbach 2:1. Gol Zirkzee [ELEVEN SPORTS]

Pudzianowski w szpitalu po przegranej walce. FEN potwierdza, że będzie walczył dalej

Jak informuje "Super Express" po pojedynku Pudzianowski został odwieziony do szpitala. Szef FEN, Paweł Jóźwiak powiedział za to: - To nie jest ostatnia walka Krystiana na FEN. Podpisaliśmy długoterminowy kontrakt - stwierdził.

Karta walk gali FEN 28:

73 kg: Mateusz Rębecki pok Fabiano Silvę przez TKO (ciosy w parterze) w 1. rundzie, 4:33

120,2 kg: Piotr Szeliga „pok.” Krystiana Pudzianowskiego przez TKO (niezdolność rywala do kontynuowania „pojedynku”) po 2. rundzie [OPIS WALKI + WIDEO]

120,2 kg: Oli Thompson pok. Szymona Bajora przez KO (prawy w kontrze) w 1. rundzie, 0:23 oraz został nowym mistrzem organizacji FEN w wadze ciężkiej [OPIS WALKI + WIDEO]

120,2 kg: Michał Kita pok. Igora Pokrajaca przez TKO (ciosy w parterze) w 1. rundzie, 0:38

93,0 kg: Marcin Wójcik pok. Rafała Kijańczuka przez TKO (ciosy w parterze) w 2. rundzie

77,1 kg: Kacper Koziorzębski pok. Szymona Duszę przez jednogłośną decyzję sędziów

120,2 kg: Adam Pałasz pok. Marcina Sianosa w przez TKO (kolana na tułów i wysokie kopnięcie) w 3. rundzie

70,3 kg: Łukasz Charzewski pok. Kacpra Formelę przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

77,0 kg K-1: Dominik Zadora pok. Piotra Sokoła przez jednogłośną decyzję sędziów (30-25, 29-26, 29-27)

56,7 kg: Anita Bekus pok. Sylwię Firlej przez TKO (ciosy i łokcie w parterze) w 2. rundzie, 3:42

Przeczytaj także: