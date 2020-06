Sensacyjna porażka "Pudziana"! Nawet nie wyszedł na trzecią rundę

Runda 1:

REKLAMA

Krystian Pudzianowski od początku ruszył z kolanem na przeciwnika. Piotr Szeliga próbował niskiego kopnięcia, miał jednak nisko opuszczone ręce. Po chwili, niskie kopnięcie doszło do nogi „Pudziana”, który za moment zainkasował mocnego prawego sierpa, po którym padł na dechy! Mocno rozcięty Pudzianowski zbierał coraz więcej ciosów, jednak przetrwał i zdołał obrócić pozycję, walka powróciła do stójki, gdzie po chwili to Szeliga przyjął mocny cios i znalazł się na deskach! Krystian bił młotkami, ale przeciwnik wstał do stójki, gdzie otrzymał solidne kolano. Próba sprowadzenia za dwie nogi w wykonaniu Pudzianowskiego, wybroniona jednak przez gwiazdę discopolo. Walka na totalnym wykończeniu, ciosy machane z zamiarem zabicia co najwyżej muchy, a nie znokautowania rywala.

Zobacz wideo Jędrzejczyk przegrała po świetnej walce. "Uznajmy ten pojedynek za najlepszy w historii"

Runda 2:

Mocno badawcza walka w drugiej rundzie, Krystian Pudzianowski machał cepami na lewo i prawo, jednak daleko poza celem. Piotr Szeliga próbował napierać, choć gwiazdor discopolo sprytnie powrócił na środek oktagonu, gdzie poszukał sprowadzenia. Kilka ciosów Piotra doszło do głowy oponenta. „Pudzian” zamknięty pod siatką, gdzie zbierał sporo ciosów od rywala, sam natomiast starał się odgryzać „podbródkowymi” i cepami. Pudzianowski totalnie bez sił, wyłącznie zbierał ciosy z opuszczonymi rękoma, po chwili zasłaniając się za gardą pod siatką.

Krystian Pudzianowski nie był w stanie wyjść do trzeciej rundy, przez co Piotr Szeliga został ogłoszony zwycięzcą.

Karta walk gali FEN 28:

73 kg: Mateusz Rębecki pok Fabiano Silvę przez TKO (ciosy w parterze) w 1. rundzie, 4:33

120,2 kg: Piotr Szeliga „pok.” Krystiana Pudzianowskiego przez TKO (niezdolność rywala do kontynuowania „pojedynku”) po 2. rundzie [OPIS WALKI + WIDEO]

120,2 kg: Oli Thompson pok. Szymona Bajora przez KO (prawy w kontrze) w 1. rundzie, 0:23 oraz został nowym mistrzem organizacji FEN w wadze ciężkiej [OPIS WALKI + WIDEO]

120,2 kg: Michał Kita pok. Igora Pokrajaca przez TKO (ciosy w parterze) w 1. rundzie, 0:38

93,0 kg: Marcin Wójcik pok. Rafała Kijańczuka przez TKO (ciosy w parterze) w 2. rundzie

77,1 kg: Kacper Koziorzębski pok. Szymona Duszę przez jednogłośną decyzję sędziów

120,2 kg: Adam Pałasz pok. Marcina Sianosa w przez TKO (kolana na tułów i wysokie kopnięcie) w 3. rundzie

70,3 kg: Łukasz Charzewski pok. Kacpra Formelę przez jednogłośną decyzję sędziów (3x 29-28)

77,0 kg K-1: Dominik Zadora pok. Piotra Sokoła przez jednogłośną decyzję sędziów (30-25, 29-26, 29-27)

56,7 kg: Anita Bekus pok. Sylwię Firlej przez TKO (ciosy i łokcie w parterze) w 2. rundzie, 3:42

Więcej o sportach walki na InTheCage.pl