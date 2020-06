To już dziś! Gdzie obejrzeć walkę Pudzianowskiego? Transmisja online

Szeliga jest trenerem personalnym i motywatorem psycho-fizycznym. Od lat jest związany ze sportami siłowymi i może pochwalić się wieloma sukcesami na swojej koncie. Przez 11 lat był hokeistą, przez całe życie pasjonuje się sportem. Występ na FEN 28: LOTOS Fight Night będzie jego zawodowym debiutem oraz spełnieniem marzeń. Z kolei Pudzianowski udanie zadebiutował na zawodowstwie w 2019 roku, gdy podczas gali FFF 1 znokautował w 2. rundzie Radosława Słodkiewicza. „Pudzian” ze sportami walki zaprzyjaźniony jest od bardzo dawna, od czerwcowego debiutu na FEN 28 jego kariera ma nabrać płynności i harmonii.

Przedstawiamy wyniki ważenia przed galą FEN 28: LOTOS Fight Night, która 13 czerwca odbędzie się w systemie PPV.

73,0 kg, MMA: Mateusz Rębecki (70,3) vs Fabiano Silva (73,0)*

120,2: Krystian Pudzianowski (105,4) vs Piotr Szeliga (94,2)

120,2, MMA: Szymon Bajor (105,7) vs Oli Thompson (111,7) *

120,2, MMA: Michał Kita (104,6) vs Igor Pokrajac (107,5)

93,0, MMA: Rafał Kijańczuk (93,3) vs Marcin Wójcik (92,0)

80,0, MMA: Szymon Dusza (79,4) vs Kacper Koziorzębski (79,5)

120,2, MMA: Marcin Sianos (118,0) vs Adam Pałasz (114,3)

71,0 MMA: Łukasz Charzewski (71,8) vs Kacper Formela (70,7)

77,0, K-1: Dominik Zadora (77,5) vs Piotr Sokół (76,7)

56,7, MMA: Anita Bekus (57,0) vs Sylwia Firlej (57,0)

W walkach niemistrzowskich uwzględnia się tolerancję wagową 500 gramów.

*walka o pas mistrzowski FEN – nie ma tolerancji wagowej

Przedstawiamy instrukcję, jak wykupić dostęp PPV na galę FEN 28: LOTOS Fight Night. Koszt dostępu to jedynie 29 złotych. Wydarzenie odbędzie się 13 czerwca o 19:00.

Jak wykupić dostęp do gali u największych dostawców usług telewizyjnych w Polsce? To proste! Poniżej znajdziecie krótką instrukcję oraz pełną listę dystrybutorów gali FEN 28: LOTOS Fight Night. Do wirtualnego zobaczenia w sobotę!

IPLA – szczegóły oferty

Transmisja w ipla realizowana będzie bez ograniczeń terytorialnych – tym samym gala będzie dostępna za granicą. Zamów przez Internet na stronie: https://www.ipla.tv/live/FEN-28-LOTOS-FIGHT-NIGHT/23145

Cyfrowy Polsat – szczegóły oferty

Zamówienie można złożyć przez Internet / SMS / Telefon: 801 00 50 50 (opłata zgodna z taryfą Twojego operatora).

UPC – szczegóły oferty

UPC Mediabox: poprzez dedykowaną aplikację na kanale 90.

Horizon oraz MediaModułu CI+: telefonicznie, pod numerem telefonu 813 813 813 lub poprzez stronę internetową www.upc.pl/fen

Multimedia – szczegóły oferty

Z użyciem dekodera telewizji cyfrowej na kanale 10 / wchodząc na stronę: ebok.multimedia.pl / dzwoniąc na infolinię: 345 345 345.

Vectra – szczegóły oferty

Zamówienie można złożyć przez Internet.

Orange – szczegóły oferty

Zamówienia można dokonać na kanale FEN 28 pod numerem 131 poprzez serwis interaktywny dostępny na dekoderach.