Miss Universe Plus Size przechodzi do MMA! "Mam 550 tys. obserwujących na Instagramie"

To może być jedna z najchętniej oglądanych gal MMA w tym roku. We wrześniu w Tajlandii dojdzie do gali, podczas której oficjalnie ze sportem pożegnać może się Connor McGregor, Irlandczyk, który w ubiegłym tygodniu zdradził powody sensacyjnego zakończenia kariery. - Przestało mnie to ekscytować. Całe to czekanie, gdy nic się nie dzieje. Przeglądam opcje potencjalnych rywali, ale naprawdę nie ma nikogo. To już mnie nie ekscytuje - wyznał w rozmowie z ESPN. Pożegnanie McGregora może jednak nie być jedyną rzeczą, która przyciągnie tłumy fanów przed telewizory.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nigdy po walkach nie ukrywałam twarzy i nie wstydziłam się siniaków"

Miss Universe Plus Size stoczy walkę w MMA. "Pobiję rekord oglądalności walki Oleksandra Usyka"

Dużą oglądalność, poza pożegnaniem McGregora, może przyciągnąć walka Mili Kuznetsovej, modelki, która w 2019 roku została Miss Universe Plus Size. Ukrainka od dłuższego czasu rozważała start w MMA, a ostatecznie zdecydowała się na niego po namowach Maxima Mernesa, rosyjskiego biznesmena, który będzie organizatorem gali w Tajlandii.

- Kuzniecowa weźmie udział w walce pokazowej - powiedział Mernes. - Jeżeli mi się powiedzie, wystąpię o przyznanie profesjonalnej licencji bokserskiej na Ukrainie. W ciągu kilku miesięcy chciałabym zadebiutować w ringu - przyznała Kuzniecowa.

I dodała, zapewniając, że jej walka pokazowa w formule MMA przyciągnie przed telewizory wielu widzów: "Ostatnia walka Oleksandra Usyka [wygrana z Chazzem Witherspoonem - red.] znalazła się w dziesiątce najchętniej oglądanych walk na Ukrainie. Jestem pewna, że mój debiut pobije ten rekord. Mam 550 tysięcy obserwujących na Instagramie. Jestem pewna, że będą chcieli zobaczyć mnie podczas walki".

Przeczytaj także: