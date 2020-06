Ostatnia walka Marcina Najmana w karierze! Znana data kolejnej gali Fame MMA

Jak ustalił "Super Express" najbliższa gala Fame MMA odbędzie się 22 sierpnia. Na razie nie jest znana lokalizacja imprezy. Szef organizacji Krzysztof Rozpara w rozmowie z gazetą przyznał, że wiele zależy od sytuacji epidemiologicznej i ewentualnej zgody na organizację imprez masowych. - Jeżeli sytuacja pozwoli, to będziemy chcieli zaprosić nawet kilkuset widzów i dobierzemy sobie pod to obiekt. Zawsze jest opcja, by zrobić siódmą galę Fame MMA w studio - wyjaśnia Rozpara.

Kto wystąpi na gali Fame MMA?

Na ostatniej gali jedną z głównych walk wieczoru był pojedynek Marcina Najmana z Piotrem "Bestią" Piechowiakiem. "El Testosteron" niespodziewanie przegrał już w pierwszej rundzie. Wszystko wskazuje na to, że Najman wystąpi też na następnej gali. Najprawdopodobniej w swojej ostatniej walce, bo pięściarz z Częstochowy zapowiedział, że kończy karierę.

Na razie nie wiadomo, z kim w sierpniu miałby zmierzyć się Najman - najwięcej mówi się o tym, że będzie to Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Szefowie Fame MMA potwierdzili za to dwa inne pojedynki. Konkretnie dwa rewanże: Adriana Polaka z Amadeuszem Ferrarim i Kamila Hassana z Maksymilianem "Wiewiórą" Wiewiórką.

"Super Express" podaje, że więcej szczegółów dotyczących gali poznamy już w przyszłym tygodniu.

