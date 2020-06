Wyniki ważenia gali FEN 28. Pudzianowski znacznie cięższy od rywala

Przedstawiamy wyniki ważenia przed galą FEN 28: LOTOS Fight Night, która 13 czerwca odbędzie się w systemie PPV.

73,0, MMA: Mateusz Rębecki (70,3) vs Fabiano Silva (73,0)*

120,2: Krystian Pudzianowski (105,4) vs Piotr Szeliga (94,2)

120,2, MMA: Szymon Bajor (105,7) vs Oli Thompson (111,7) *

120,2, MMA: Michał Kita (104,6) vs Igor Pokrajac (107,5)

93,0, MMA: Rafał Kijańczuk (93,3) vs Marcin Wójcik (92,0)

80,0, MMA: Szymon Dusza (79,4) vs Kacper Koziorzębski (79,5)

120,2, MMA: Marcin Sianos (118,0) vs Adam Pałasz (114,3)

71,0 MMA: Łukasz Charzewski (71,8) vs Kacper Formela (70,7)

77,0, K-1: Dominik Zadora (77,5) vs Piotr Sokół (76,7)

56,7, MMA: Anita Bekus (57,0) vs Sylwia Firlej (57,0)

W walkach niemistrzowskich uwzględnia się tolerancję wagową 500 gramów.

REKLAMA

*walka o pas mistrzowski FEN – nie ma tolerancji wagowej

W pojedynkach Rębecki vs Silva, Dusza vs Koziorzębski i Charzewski vs Formela ustalono limity umowne. Pojedynek Rębecki vs Silva cały czas ma charakter mistrzowski. Powodem takiej decyzji są trudności w przygotowaniach spowodowane pandemią. Obie walki mistrzowskie odbędą się na dystansie 3 rund po 5 minut.

Zobacz wideo "Nigdy po walkach nie ukrywałam twarzy i nie wstydziłam się siniaków"

10 kg różnicy między Pudzianowskim a Szeligą

Szeliga jest trenerem personalnym i motywatorem psycho-fizycznym. Od lat jest związany ze sportami siłowymi i może pochwalić się wieloma sukcesami na swojej koncie. Przez 11 lat był hokeistą, przez całe życie pasjonuje się sportem. Występ na FEN 28: LOTOS Fight Night będzie jego zawodowym debiutem oraz spełnieniem marzeń.

Pudzianowski udanie zadebiutował na zawodowstwie w 2019 roku, gdy podczas gali FFF 1 znokautował w 2. rundzie Radosława Słodkiewicza. „Pudzian” ze sportami walki zaprzyjaźniony jest od bardzo dawna, od czerwcowego debiutu na FEN 28 jego kariera ma nabrać płynności i harmonii.